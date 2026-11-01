Jack Campbell vom Feld getragen: Schockierende Verletzung bei Detroit Lions

Detroit Lions Linebacker Jack Campbell wird im vierten Viertel gegen Minnesota Vikings mit einem medizinischen Wagen abtransportiert. Weitere Verletzte.

Während des NFL-Spiels zwischen den Detroit Lions und den Minnesota Vikings ereignete sich im vierten Viertel eine dramatische Szene um den 26-jährigen Linebacker Jack Campbell. Nach einem harten Tackle gegen den Tight-End der Vikings, T.J. Hockenson, ging Campbell zu Boden und konnte sich nicht mehr selbständig aufrichten. Zahlreiche Ärzte und Betreuer versammelten sich schnell um den Verteidiger, der daraufhin auf dem Spielfeld immobilisiert werden musste.

Schockierende Bilder auf dem Feld

Die medizinische Einsatzmannschaft arbeitete unter Druck, während Campbell auf dem Rasen liegen blieb. Spieler beider Mannschaften knieten in der Zwischenzeit auf dem Boden und verfolgten die Situation mit Spannung. Es wurde deutlich, dass ein medizinischer Wagen dringend benötigt wurde, um den Spieler sicher abtransportieren zu können. Die Bilder gingen durch die Medien und zeigten ein beklemmendes Bild von der Dringlichkeit der Situation.

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Emotionale Reaktionen im Stadion

Nicht nur die Spieler der gegnerischen Mannschaft, auch die eigenen Profis waren sichtlich aufgewühlt durch das Erlebnis. Der Defensive-Superstar Aidan Hutchinson verfolgte die Behandlung seines Mitspielers emotional. Auf den Fernsehbildern war zu erkennen, dass er sichtlich unter Tränendruck stand und betroffen von dem Anblick war. Campbell gilt als Kapitän und eine der Führungspersönlichkeiten in der Defense der Detroit Lions.

Weitere Verletzungen im Spielverlauf

Dieses Drama ereignete sich nicht als einzelne isolierte Szene, sondern im Kontext einer Reihe von Verletzungen im Spiel. Bereits auf demselben Spielzug musste auch Jimmy Rolder behandelt werden. Glücklicherweise konnte er sich danach wieder aufrichten und verließ das Spielfeld nur mit Unterstützung von Betreuern, blieb aber im Spielkontext handlungsfähig.

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Gehirnerschütterungen bei weiteren Spielern

Die Verletzungssituation eskalierte noch weiter, als bereits zuvor zwei weitere Profis der Detroit Lions betroffen waren. Brian Branch und DJ Wonnum kollidierten heftig miteinander während des Spiels. Beide wurden daraufhin mit der Diagnose einer Gehirnerschütterung vom Platz genommen. Auch DJ Wonnum musste mit einem medizinischen Wagen von der Fläche gefahren werden, was die angespannte Lage im Stadion weiter erhöhte.

Unklare Diagnose und Transport ins Krankenhaus

Für Jack Campbell bleibt die genaue medizinische Diagnose zunächst abzuwarten. Da er sich nicht selbständig bewegen konnte, wurde er direkt in ein lokales Krankenhaus in der Nähe des Stadions gebracht. Die Immobilisierung auf dem Feld diente dazu, weitere Schäden zu verhindern, bis der professionelle Transport sichergestellt war. Fans und Experten hoffen auf gute Nachrichten für den wichtigen Kapitän der Lions-Defense.