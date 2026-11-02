Jack Campbell von den Detroit Lions nach Verletzung im Krankenhaus

Jack Campbell von den Detroit Lions wurde nach einer Nackenverletzung gegen die Minnesota Vikings ins Krankenhaus gebracht. Der Zustand ist unklar.

Die Familie des Linebackers Jack Campbell (26) von den Detroit Lions bangt um dessen Gesundheit. Beim 19:15-Sieg der Lions über die Minnesota Vikings verletzte sich der Star-Spieler im Schlussviertel der Partie schwer und blieb regungslos auf dem Rasen liegen.

Campbell zog sich die Verletzung bei einem Tackling zu. Er traf dabei am Nacken auf, danach bewegte er sich zunächst nicht. Die Partie wurde im Schlussviertel unterbrochen, und das medizinische Team begann sofort mit der Erstversorgung.

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Verletzung im Schlussviertel der Partie

Während Ärzte und Betreuer um den Spieler kümmerten, knieten Profis beider Teams auf dem Feld nieder und beteten für ihn. Mehrere der geschockten Spieler waren sichtlich aufgewühlt, einige flossen Tränen.

Nachdem Campbell stabilisiert worden war, wurde er auf einem Wagen vom Feld gefahren. Anschließend brachte man ihn in ein Krankenhaus, wo er weiter untersucht werden sollte.

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Der Sieg der Lions geriet angesichts dieser Szenen völlig in den Hintergrund. Für das Team hatte die Sorge um den Linebacker sofort Vorrang vor dem Ergebnis auf der Anzeigetafel.

Reaktionen von Trainer und Mannschaft

Lions-Headcoach Dan Campbell (50), der nicht mit dem Spieler verwandt ist, erklärte, die Gedanken und Gebete des Teams gälten Jack Campbell und seiner Familie. Man kümmere sich um ihn, neue Informationen lägen jedoch noch nicht vor.

Der Trainer versprach, die Öffentlichkeit zu informieren, sobald es Neuigkeiten gebe. Gleichzeitig betonte er, dass das Team weiterhin an den Spieler denke.

Quarterback Jared Goff (32) zeigte sich ebenfalls tief beeindruckt. Er sagte, die Szene sei definitiv beängstigend gewesen und habe ihm wieder vor Augen geführt, dass Campbell Ehemann und Vater ist. Das Team bete für ihn und hoffe, dass alles gut werde.

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Unklare Lage nach dem Spiel

Laut Informationen des Lions Radio Network hatte Campbell geatmet und war ansprechbar, als er vom Feld gefahren wurde. Dies war eine der wenigen positiven Nachrichten nach dem Vorfall.

Am Abend veröffentlichten die Lions ein kurzes Update. Demnach ruhe sich Campbell aus und bleibe in einem örtlichen Krankenhaus, damit sein Zustand weiter beobachtet und untersucht werden könne. Weitere Informationen sollten folgen, sobald sie vorlägen.

Die knappe Mitteilung beruhigte viele Beobachter jedoch nicht. Besonders auffällig war, welche Angaben fehlten. Ein Fan kritisierte auf der Plattform X, dass man bei einer solchen Verletzung normalerweise schon wisse, ob ein Spieler alle Glieder bewegen könne, und zeigte sich besorgt über das Fehlen dieser Information.

Offen bleibt zudem, ob Campbell beim Zusammenprall mit Vikings Tight End T.J. Hockenson (29) Verletzungen an der Halswirbelsäule oder am Rückenmark erlitten hat. Bis zu einer offiziellen Stellungnahme der Lions bleibt die Lage unklar.