Der zuvor kritisierte Draft von Jack Campbell wird nun mit einem Jahresgehalt von 20,25 Mio. USD belohnt. Seine Leistungen und sein Engagement für Veteranen stiften Respekt bei den Detroit Lions.

Jack Campbell, der 26‑jährige Linebacker der Detroit Lions, erhielt einen Jahreslohn von 20,25 Mio. USD - ein Record für sein Engagement trotz anfänglicher Kritik beim Draft 2020.

Draft-Fehler, aber Laterne im Team

Detroit Lions haben Jack Campbell im Jahr 2020 über die Position 18 des College‑Jahrgangs ausgewählt. In den Medien fand das Auswahlverfahren heftige Kritik, wobei ein CBS‑Experte ihm die Schulnote "F" bzw. die Note 6 gaben ließ. Ein Bekannter aus seiner Heimat Cedar Falls schickte ihn trotz solcher Rückmeldungen einen Zeitungsartikel per Post, den Campbell bewahrte.

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Dan Campbell, der mittlerweile Trainer der Lions ist, hat in einer Pressekonferenz betont, dass die Gebete der Fans Wirkung gezeigt haben und er jubelt über die starke Unterstützung. Der Coach deckte weiterhin ein besonderes Lob für Jack auf und zeigte sich stolz, wenn ein Spieler zum Team‑Captain gewählt wird: "Er hat sich sowas von verdient. Er ist vertrauenswürdig, er ist verlässlich."

Akademische und soziale Wertschätzung

Während seiner College‑Karriere war Jack Campbell nicht nur im Sport herausragend, sondern erhalten 2022 die William V. Campbell Trophy für exzellente akademische Leistungen und soziales Engagement. Diese Anerkennung unterstreicht seine Vielseitigkeit und soziale Verantwortung.

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Dan Campbell erklärte in einer Rede, dass nebensächlich seine "Einfachheit" und die Bodenständigkeit ihn zu einem wichtigen Element des Teams machen. Die Führung der Lions sah seine charakterliche Stärke als wichtigsten Erfolgsfaktor an.

Engagement für Veteranen und Familien

Seit seinem Vertragsbeginn bei den Lions engagiert sich Jack Campbell für TAPS - das Tragedy Assistance Program for Survivors, das Kriegsveteranen und traumatisierten Familien hilft. Er hat sich mit Familien von Militärverstorbenen getroffen und hat sein Engagement in diese Art von Wohltätigkeit verlagert.

Die Lions unterstützten Campbell und seine Familie, indem sie ihm eine Unterstützung für seine Familie zukommen ließen. Das Team erläuterte, dass es ein kleiner Rückschlag sei, jedoch positiv, da die gesamte Umsetzung positiv aufgenommen wurde.

Zukunft und Auswirkungen für das Team

Mit einem Jahreslohn von 20,25 Mio. USD ist Jack Campbell einer der bestbezahlten Linebacker der Lions. Diese Verdiensthöhe spiegelt die Wertschätzung von Ort ohne den Beitrag und den Charakter von Campbell wider. Der Coach und die Teamleitung sehen in ihm ein herausragendes Beispiel für Leistung in und außerhalb des Spielfelds.

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Die Detroit Lions werden weiterhin auf seine Athletik und Führungsqualitäten bauen, während er gleichzeitig seine Mission, Kriegsveteranen zu unterstützen, fortsetzt. Dieser Fokus kann ein Signal für weitere Athleten sein, gesellschaftliches Engagement mit ihrer Karriere zu vereinen.