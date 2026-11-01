Jack Grealish: Entlassung wegen nächtlicher Saufgelage vor Everton-Spiel

Jack Grealish wurde von Everton ausgeschlossen. Der englische Nationalspieler soll zwei Nächte hintereinander gesoffen haben. Details zur Disziplinarstrafe.

Der englische Nationalspieler Jack Grealish steht mitten in einem großen Konflikt mit seinem Leihteam. Der 31-Jährige war bei Everton aus dem Kader für das Carabao-Cup-Spiel gegen Manchester City gestrichen worden. Der Vorwurf betrifft einen groben Verstoß gegen die Vereinsdisziplin, der die sportliche Leistung gefährdete.

Zwei Nächte mit massiven Saufgelagen

Detaillierte Berichte deuten darauf hin, dass Grealish zwei Nächte hintereinander an ausufernden Partys teilnahm. Der erste Vorfall ereignete sich am Montagabend, als sich der Stürmer in einer Londoner Karaoke-Bar aufhielt. Er verbrachte dort bis spät in die Nacht und folgte somit keinen klaren Vorgaben für eine ruhige Vorbereitung auf das wichtige Pflichtspiel.

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Eine Woche zuvor, am 19. und 20. Oktober, fand diese zweitägige Zechtour statt. Dies geschah exakt eine Woche, bevor Everton bekannt gab, dass Grealish aus dem Aufgebot für das Match am folgenden Wochenende entfernt wurde. Die zeitliche Nähe zwischen dem Verhalten und der Sanktion lässt keinen Zweifel an der Ursache der Entscheidung der Vereinsführung.

Teilnahme an Preisverleihung in London

Die feuchtfröhliche Woche begann offiziell mit der Teilnahme an den Pride of Britain Awards. Diese Zeremonie fand im Londoner Grosvenor House Hotel statt. Nach der Veranstaltung wechselte Grealish in die Victoria-Nachtclubszone. Dort besuchte er die Einrichtung BAM Karaoke Box, wo er bis in die frühen Morgenstunden verweilte.

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Ein Insider erklärte gegenüber der Zeitung Sun, dass der Spieler nach der Preisverleihung in bester Stimmung war. Er ging mit einigen Freunden in London aus und zeigte sich von seiner fröhlichen Seite. Im Lokal tranken sie einige Gläser und sangen Lieder, bevor sie sich erst sehr spät auf den Heimweg machten.

Rückkehr nach Liverpool und weitere Bars

Grealish, der seit 2021 bei Manchester City unter Vertrag steht, wird derzeit für eine Woche rund 360.000 Euro bei dem Premier-League-Klub verdient. Nach der Londoner Nacht kehrte er nach Liverpool zurück und traf sich am folgenden Abend erneut mit Freunden. Der Treffpunkt war ein Pub mit dem Namen The Mucky Pup in der Nähe des Trainingsgeländes.

In seiner Begleitung befanden sich mehrere bekannte Gesichter. Zu den Gästen zählten seine Everton-Teamkollegen Jordan Pickford und Tyler Dibling. Zudem traf sich die Gruppe mit dem Ex-Nationalspieler Kyle Walker. Sie alle sahen sich das Spiel zwischen PSG und Barcelona in einem privaten Hinterzimmer der Kneipe an.

Augenzeugenberichte über das Verhalten

Einer der Anwesenden berichtete, dass die Gruppe gut gelaunt war. Alle Anwesenden, einschließlich Jack Grealish, hätten ordentlich getrunken. Dies geschah trotz der Tatsache, dass er am selben Tag noch mit der Mannschaft trainiert hatte. Das Verhalten steht in starkem Widerspruch zu den Erwartungen an einen Profi in einer wichtigen Saisonphase.

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Die zweite Nacht verlief ebenfalls nicht unauffällig. Nach der Rückkehr aus London machte sich Grealish am frühen Dienstagmorgen auf den Heimweg nach Liverpool. Doch schon am selben Abend wurde er wieder beim Trinken in der genannten Bar gesichtet. Die Medien berichten jetzt detailliert über dieses Partyleben und die daraus resultierenden Konsequenzen.

Statistik und aktuelle Situation

Der Transfer von Aston Villa zu Manchester City im Jahr 2021 geschah für eine Rekordsumme von 117,5 Millionen Euro. Trotz dieses enormen Investitionsaufwands hat der Angreifer in dieser Saison erst sechs Spiele für Everton bestritten. In diesen Partien ist es ihm noch nicht gelungen, ein Tor zu erzielen.

Die Frage steht nun im Raum, ob er für das morgige Premier-League-Spiel in Newcastle auflaufen darf. Das Match beginnt um 21 Uhr. Die Entscheidung hängt davon ab, wie die Vereinsführung die Disziplinarstrafe auslegt. Bislang bleibt die Situation unsicher, während die Medienlage durch die Veröffentlichungen weiter unter Druck gesetzt wird.