Jack Grealish: Everton-Profi nach Vereinsverstoß aus Carabao-Cup-Kader gestrichen

Jack Grealish fehlte bei Everton im Carabao-Cup-Spiel gegen Newcastle wegen eines Verstoßes gegen die Vereinsdisziplin. Neue Berichte schildern Ausgehabende in London und Wilmslow.

Jack Grealish sorgt beim FC Everton erneut für Schlagzeilen. Der Engländer war wegen eines Verstoßes gegen die Vereinsdisziplin aus dem Kader für das Carabao-Cup-Spiel gegen Newcastle United gestrichen worden, das Everton mit 3:1 gewann. Nach Berichten der britischen Zeitung Sun soll der 31-Jährige in London und später im Nordwesten Englands ausgiebig gefeiert haben.

Laut dem Bericht begann die Ausgeh-Tour am 19. Oktober. Zuvor hatte Grealish an den Pride of Britain Awards im Londoner Grosvenor House Hotel teilgenommen.

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Jack Grealish und die Ausgehabende in London

Anschließend soll er die Karaoke-Bar BAM Karaoke Box im Londoner Stadtteil Victoria besucht haben. Dort sei er bis in die frühen Morgenstunden geblieben.

Ein Insider beschrieb, Grealish sei nach der Preisverleihung bestens gelaunt gewesen und mit ein paar Freunden ausgegangen. Demnach gab es mehrere Drinks und viel Gesang, bevor die Gruppe sehr spät aufbrach.

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Ein Augenzeuge berichtete, der Spieler habe offenbar eine großartige Zeit gehabt. Die Schilderungen stammen laut Sun von Personen, die den Abend miterlebt haben sollen.

Der Abend im Pub in Wilmslow

Am darauffolgenden Abend ging es laut Sun weiter. Zurück im Nordwesten Englands wurde Grealish im Pub The Mucky Pup in Wilmslow gesehen.

Mit dabei gewesen sein sollen die Everton-Teamkollegen Jordan Pickford und Tyler Dibling sowie Kyle Walker, sein früherer Mitspieler bei Manchester City. In einem privaten Raum habe die Gruppe das Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona verfolgt.

Ein weiterer Augenzeuge schilderte, die Runde sei gut gelaunt gewesen und es seien viele Drinks geflossen, auch für Grealish. Im Anschluss soll er noch eine Bowlingbahn in Altrincham besucht haben.

Offizielle Begründung der Everton-Führung

Ob die Trinkausflüge der Grund für die Streichung waren, ist offiziell nicht bestätigt. Grealish hatte eine Woche vor seiner Streichung gefeiert, frühere Berichte nennen zudem ein unerlaubtes Fehlen bei einer Trainingseinheit.

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Am vergangenen Wochenende hatte er das Ligaspiel gegen Arsenal verpasst und sollte nach überstandener Krankheit eigentlich zurückkehren. Stattdessen teilte Everton mit, Grealish stehe wegen eines Verstoßes gegen die Vereinsdisziplin nicht zur Verfügung.

Trainer David Moyes (63) unterstützte die Entscheidung des Vereins. Er wolle nicht ins Detail gehen, der Klub habe entschieden, und er stehe dahinter. Weitere Angaben machte er nicht.

Karriere und Bilanz von Jack Grealish bei Everton

Sportlich konnte Everton den Ausfall des Offensivspielers verkraften. Das Team setzte sich mit 3:1 gegen Newcastle durch und zog ins Viertelfinale des Carabao Cups ein.

Grealish war im Sommer erneut auf Leihbasis zu Everton gewechselt. Im August 2021 war er für rund 118 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City gewechselt. Im Februar musste er sich wegen eines Ermüdungsbruchs im linken Fuß einer Operation unterziehen.

In der laufenden Saison kommt der Engländer bislang auf sechs Pflichtspieleinsätze für Everton. Ein Tor oder eine Vorlage gelang ihm dabei noch nicht.