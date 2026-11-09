Jack McCaffery diagnostiziert: Basketballer muss Pause wegen Krebs

Der College-Basketballer Jack McCaffery hat Hodgkin-Lymphom. Die Diagnose bedeutet eine Pause seiner Karriere. Familie und Caitlin Clark unterstützen ihn stark.

Der US-amerikanische Basketball-Nachwuchsspieler Jack McCaffery erhielt eine erschütternde Diagnose, die seine sportliche Laufbahn abrupt verlangsamt. Der 20-jährige Center wurde mit dem bösartigen Tumor Hodgkin-Lymphom diagnostiziert, einer Krebserkrankung des Lymphsystems. Diese schwere Nachricht erreichte die weite Basketballfamilie, insbesondere das Umfeld der WNBA-Superstarin Caitlin Clark, deren Partner der ältere Bruder Jacks, Connor McCaffery, ist.

Diagnose und sofortige medizinische Versorgung

Die Universität Richmond teilte am vergangenen Sonntag mit, dass Jack McCaffery seine Teilnahme am College-Basketball auf unbestimmte Zeit aussetzen muss. Diese Entscheidung basierte auf den Ergebnissen einer umfangreichen ärztlichen Untersuchung durch die Universitätsmedizin. Vor der offiziellen Bekanntgabe reiste der Sportler gemeinsam mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten und wurde im Hospital of the University of Pennsylvania aufgenommen.

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In der Spezialklinik in Pennsylvania konnte die notwendige Therapie bereits eingeleitet werden. Die medizinische Betreuung erfolgt durch hochqualifizierte Experten, die auf die Behandlung von Lymphom-Erkrankungen spezialisiert sind. Das Ziel der behandelnden Ärzte ist es, Jack McCaffery sicher durch die anstehende Behandlung zu begleiten und seine Genesung zu sichern.

Emotionale Unterstützung durch die Familie McCaffery

Die Schocknachricht löste eine Welle der Anteilnahme und soliden Unterstützung bei der Familie McCaffery aus. Connor McCaffery, der selbst als College-Basketballer aktiv war, reagierte unmittelbar mit einer öffentlichen Erklärung auf seiner Instagram-Pipeline. Er veröffentlichte gemeinsame Kindheitsfotos mit seinem Bruder Jack und richtete Worte der Ermutigung an ihn.

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Connor betonte die innere Stärke seines jüngeren Bruders und versicherte, dass die gesamte Familie hinter ihm stehe. Er drückte dabei seine Zuneigung und seinen festen Glauben an Jacks Fähigkeit aus, diesen medizinischen Kampf zu bestehen. Neben diesen emotionalen Worten formulierte Connor auch eine klare, rohe Wahrheit über die Natur der Erkrankung, um die Schwere der Situation zu unterstreichen.

Die WNBA-Spielerin Caitlin Clark unterstützte diese Nachricht mit zahlreichen roten Herz-Emojis in den Kommentaren. Ihre Verbundenheit zur Familie McCaffery wird hier öffentlich sichtbar. Auch die Teamkolleginnen von Caitlin Clark beim Indiana Fever, darunter Sophie Cunningham, Lexie Hull und Kelsey Mitchell, drückten ihre Solidarität aus und schlossen sich der Welle der Unterstützung an.

Medizinische Prognose und familiäre Erfahrungen

Trotz der ernsten Diagnose gibt es wichtige Gründe für Hoffnung. Eine behandelnde Spezialistin von Penn Medicine charakterisierte das Hodgkin-Lymphom als eine Form von Krebs, die dank moderner medizinischer Fortschritte sehr gut behandelbar ist. Die Prognose wird von den Experten als positiv eingeschätzt, mit dem konkreten Ziel, die Genesung zu ermöglichen.

Die Ärzte streben an, dass Jack McCaffery bald wieder in seinen normalen Alltag zurückkehren kann. Ein wichtiges Motiv für die intensive Behandlung ist der Wunsch, ihn auch bald wieder auf den Basketballplatz zurückzubringen. Die medizinische Strategie konzentriert sich auf eine sichere und effektive Therapie, um langfristige Gesundheit zu gewährleisten.

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Diese Situation ist für die Familie McCaffery nicht gänzlich neu. Jacks älterer Bruder Patrick war bereits in seiner Jugend an Schilddrüsenkrebs erkrankt. Patrick konnte diese Krankheit erfolgreich überwinden und ist heute gesund. Diese familiäre Erfahrung könnte den McCafferys helfen, eine realistische Perspektive auf Jacks Genesung zu bewahren.

Reaktionen des Vaters und nächste Schritte

Fran McCaffery, der renommierte Basketballtrainer und Coach an der University of Pennsylvania, äußerte sich öffentlich zur Situation. Er dankte dem Team der Universität Richmond für die schnelle Reaktion auf die gesundheitliche Krise seines Sohnes. Besonders schätzte er die qualifizierte medizinische Betreuung, die Jack in Pennsylvania erhielt.

Fran McCafferys Danksagung unterstreicht die professionelle Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Institutionen. Die schnelle Identifizierung der Erkrankung und die sofortige Einleitung der Behandlung waren entscheidende Faktoren. Diese Effizienz hat die Familie bei der Bewältigung der Krise unterstützt.

Aktuell liegt der Fokus klar auf Jacks Genesung. Die Botschaft aus dem Umfeld der McCafferys ist eindeutig und einvernehmlich: Jack muss diesen schweren Kampf nicht allein durchstehen. Familie, Freunde und das sportliche Umfeld stehen geschlossen an seiner Seite, um ihm während der Therapie Beistand zu leisten.