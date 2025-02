Jack Nicholson Auftritte bei SNL feiert

Nach langer Abstinenz überraschte Jack Nicholson mit einem kurzen Auftritt bei der Jubiläumsshow zum 50. Geburtstag von „Saturday Night Live“. Der Hollywood-Star kündigte Adam Sandler an und begeisterte das Publikum.

2010 mit dem Film „Woher weißt du, dass es Liebe ist“ endete Jack Nicholsons Filmkarriere. Seitdem hält sich der Hollywood -Star aus der Öffentlichkeit fern. Gerüchte über Erkrankungen wie Alzheimer kursierten zuletzt erneut. Umso überraschender war nun ein Auftritt bei einer Kult-Comedyshow. Seit 15 Jahren dreht Jack Nicholson keinen Film mehr, auch öffentliche Auftritte sind selten geworden. Doch nun meldete sich die Hollywood -Legende überraschend im Fernsehen zurück.

Bei der von NBC live übertragenen Jubiläumsshow zum 50. Geburtstag der Kult-Comedyshow „Saturday Night Live“ (SNL) saß Nicholson im Publikum. Und das war noch nicht alles: Der dreimalige Oscar-Gewinner kündigte einen Auftritt von Adam Sandler an. „Ladies and Gentlemen, Adam Sandler“, sagte Jack Nicholson, begleitet von seiner 34-jährigen Tochter Lorraine, schlicht in die Kamera. Der Altstar trug einen schwarzen Smoking über einem Hemd in derselben Farbe. Auf dem Kopf trug er ein schwarzes Barett mit dem Logo des Baseball-Clubs New York Yankees. Dazu kam sein Markenzeichen seit vielen Jahren, eine getönte Brille. Diesmal waren die Gläser lila. Jack Nicholson und Adam Sandler kennen sich aus dem Film „Die Wutprobe“, den sie 2003 zusammen drehten. „Ein Applaus für Jack, Baby! Jack hat es heute Abend zu uns geschafft! Ich liebe dich, Bruder“, rief Sandler, ehe er ein Lied anstimmte. Dass Jack Nicholson zu einem öffentlichen Auftritt kommt, ist tatsächlich selten. Zuletzt wurde er 2023 bei einem Spiel seines geliebten Basketball-Teams Los Angeles Lakers fotografiert. Dabei umarmte er am Spielfeldrand den Lakers-Superstar LeBron James. Auf Paparazzi-Fotos der letzten Jahre wirkte er gesundheitlich angeschlagen, Gerüchten zufolge soll er an der Alzheimer-Krankheit leiden. Bei seinem kurzen Auftritt bei der SNL-Show kam er klar und konzentriert rüber, erhielt aber von seiner Tochter ein Stichwort für seinen Einsatz. Jack Nicholsons letzter Auftritt im Kino war 2010 „Woher weißt du, dass es Liebe ist“. Die romantische Komödie, in der unter anderem auch Reese Witherspoon mitwirkte, war allerdings ein großer Flop. 2013 lehnte der 87-Jährige noch die Hauptrolle in der Tragikomödie „Nebraska“ ab. Für die Komödie „St. Vincent“, an deren Entwicklung Nicholson beteiligt war, soll er selbst Bill Murray empfohlen haben. Zuletzt war der Mime 2017 für ein US-Remake des deutschen Hits „Toni Erdmann“ im Gespräch. Doch das Projekt zerschlug sich





