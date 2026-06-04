Jackass 5: Neues Abenteuer mit altbekannten Stunts und neuen Gesichtern

Jackass 5 setzt die erfolgreiche Reihe fort und präsentiert eine Mischung aus neuen und archivierten Stunts. Johnny Knoxville und das Jackass-Kollektiv testen erneut ihre Grenzen, während jüngere Mitglieder vermehrt extreme Aktionen übernehmen.

Jackass 5 setzt dort an, wo die Reihe seit über 20 Jahren ihr Markenzeichen hat: schmerzhafte Stunts , anarchischer Humor und der feste Wille, jede Grenze des guten Geschmacks zu testen.

Im Mittelpunkt steht erneut das Jackass-Kollektiv um Johnny Knoxville, das sich in immer neue, bewusst riskante Situationen stürzt. Ob brutale Selbstversuche, absurde Mutproben oder ausgeklügelte Fallen - der Film kombiniert neues Material mit bislang unveröffentlichtem Archivmaterial aus der Geschichte der Reihe. Dabei verschiebt sich der Fokus leicht. Nach schweren Verletzungen, darunter einer Hirnblutung, tritt Knoxville kürzer, bleibt aber als Motor und Ideengeber präsent.

Neben altbekannten Gesichtern übernehmen jüngere Mitglieder häufiger die extremen Stunts, während der Film zugleich nostalgische Rückblicke liefert - unter anderem mit Aufnahmen von Bam Margera, der nicht neu dreht, aber in Archivsequenzen zu sehen ist. Jackass begann Anfang der 2000er als MTV-Serie und entwickelte sich rasch ebenso zu einem Kino-Phänomen. Jackass 5 entsteht vier Jahre nach dem Vorgänger und steht sichtbar im Zeichen des Älterwerdens der Originalcrew.

Johnny Knoxville hat öffentlich erklärt, keine Stunts mehr zu machen, die weitere Gehirnerschütterungen riskieren. Der Film reflektiert diese Realität, ohne den anarchischen Kern der Marke aufzugeben. Produziert wird erneut von Jeff Tremaine und der Produktionsfirma Gorilla Flicks. Mit dabei sind zentrale Mitglieder der Originalcrew wie Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Wee Man und Dave England.

Ergänzt wird das Team durch jüngere Performer wie Zach Holmes und Rachel Wolfson, die zunehmend Verantwortung für die härtesten Aktionen übernehmen





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