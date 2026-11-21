Der Test der Jackery Explorer 1000 Plus v2 zeigt eine vielseitige 1-kWh-Powerstation mit LiFePo4-Batterie. Mit 1800 Watt Ausgangsleistung und Solar-Optionen ideal für Camping und Notstrom.

Die Jackery Explorer 1000 Plus v2 präsentiert sich als kompakte und leichte Powerstation mit 1.024 Wh Kapazität, die für den mobilen Einsatz und als stationäre Erweiterung konzipiert ist. Das Gerät wiegt 10,8 Kilogramm und misst rund 31 × 20 × 24 cm, was es ermöglicht, es transportabel zu nutzen, etwa im Kofferraum bei Camping ausflügen. Eine stationäre Nutzung kann die Speicherkapazität auf bis zu 11 kWh erweitert werden, wodurch das System besonders vielseitig und zukunftssicher für den langfristigen Einsatz in Haushalten oder im Outdoor-Bereich bleibt.

Kompaktes Design und Leistungsmerkmale

Jackery liefert mit der Explorer 1000 Plus v2 eine Lösung, die hohe Ausgangsleistungen in einem handlichen Gehäuse vereint. Die drei AC-Steckdosen können kontinuierlich bis zu 1.800 Watt liefern, wobei Spitzenlasten von bis zu 3.600 Watt kurzfristig abgedeckt werden. Zusätzlich sorgen zwei USB-C-Anschlüsse mit bis zu 140 bzw. 30 Watt und ein USB-A-Anschluss mit 18 Watt für die Versorgung moderner Endgeräte. Ein weiterer 12-Volt-Autoanschluss erweitert die Anschlussmöglichkeiten für mobile Anwendungen.

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Zur Benutzerunterstützung integriert Jackery ein informatives Display sowie eine LED-Beleuchtung, die sowohl dauerhaft als auch im SOS-Modus betrieben werden kann. Die Bedienelemente sind intuitiv angeordnet, wobei die Beleuchtung rechts neben dem Display positioniert ist. Der praktische Tragegriff an der Oberseite wird ausgeklappt, was das manuelle Tragen über kürzere Distanzen erleichtert, auch wenn das Gerät aufgrund des Gewichts eher im Fahrzeug transportiert wird als im Rucksack.

LiFePo4-Batterie und Ladezeiten

Die Lebensdauer der Powerstation wird durch den Einsatz von LiFePo4-Zellen (Lithium-Eisen-Phosphat) gewährleistet. Jackery gibt an, dass der Akku nach 6.000 vollständigen Ladezyklen noch mindestens 70 Prozent der ursprünglichen Kapazität aufweist. Neben der gesetzlichen zweijährigen Gewährleistung bietet der Hersteller drei zusätzliche Jahre Garantie, was die Langlebigkeit des Produkts unterstreicht. Diese technische Basis unterscheidet sich von herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus und bietet eine höhere thermische Stabilität.

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Das Aufladen der Einheit erfolgt flexibel über eine Steckdose, Solarpanels oder den 12-Volt-Anschluss eines Fahrzeugs. Bei maximaler Leistung an einer normalen Steckdose benötigt die Jackery Explorer 1000 Plus v2 etwa 1,25 Stunden, um den Akku von null auf hundert Prozent aufzuladen. Alternativ kann über einen der beiden DC-Anschlüsse das Aufladen aus dem Auto in 2,43 Stunden erfolgen. Theoretisch dauert die solare Aufladung mit zwei 200-Watt-Panels oder vier 100-Watt-Modulen rund 3,8 Stunden.

Smart-Features und Effizienz

Die Integration in die dazugehörige App ermöglicht eine präzise Steuerung der Powerstation über Bluetooth und WLAN. Nutzer können Einstellungen wie den Schon-Modus aktivieren, der den Ladezustand zwischen 15 und 85 Prozent hält, um die Batterielebensdauer zu maximieren. Zusätzlich lässt sich ein leiser Lademodus nutzen, bei dem der Lüfter kaum hörbar bleibt und unter 30 Dezibel liegt. Dies ist besonders für den Einsatz in ruhigen Umgebungen oder Nachtlager geeignet.

Planbare Lade- und Entladevorgänge unterstützen die Optimierung bei dynamischen Stromtarifen. Die App erlaubt die Priorisierung von Ausgängen, sodass kritische Geräte bei niedrigem Ladestand weiterhin versorgt werden, während andere Lasten abgeschaltet werden. Bei Messungen zeigte sich, dass über die USB-Anschlüsse etwa 90 Prozent der Nennkapazität nutzbar sind. An den AC-Steckdosen liegen die Effizienzwerte bei hoher Last ähnlich, bei geringer Last jedoch bei 75 bis 80 Prozent, bedingt durch den Eigenverbrauch des Wechselrichters.

Solarpanel und praktische Anwendung

Das mitgelieferte Solarpanel SolarSaga 100 Air wiegt nur 3,2 kg und lässt sich in vier Teilen auf eine Größe von knapp 42,3 x 42,3 x 47 cm zusammenklappen. In entfaltetem Zustand misst es 163 x 42,3 cm bei einer Dicke von 1,7 cm. Das Panel ist nach IP68 normiert und somit staub- und wasserdicht, was den Einsatz unter verschiedenen Witterungsbedingungen sicher macht. Ausklappbare Stützen an der Rückseite ermöglichen eine optimale Ausrichtung zur Sonne.

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Zur genauen Ausrichtung integriert das Panel eine Zielscheibe in einer Vertiefung, die von einer Plexiglasscheibe geschützt wird. Liegt der Schatten eines zentralen Punktes im Zentrum der Scheibe, ist die Position zur Sonne perfekt. Dieser Mechanismus hilft, die Ladeeffizienz zu maximieren. Die Gesamtbewertung der Werte zeigt, dass der Energieverlust beim Laden an der Steckdose bei etwa 1,15 kWh liegt, was als sehr ordentliches Ergebnis im Vergleich zur gespeicherten Kapazität gilt. Die Kombination aus langlebiger Batterie, leiser Operation und intelligenten App-Funktionen macht die Jackery Explorer 1000 Plus v2 zu einer attraktiven Option für mobile Energieversorgung.