Jackery Explorer 2000 v2: Die Leichtecht Powerstation für maximale Mobilität

Die neue Jackery Explorer 2000 v2 ist die leichteste und kompakteste 2-kWh-Powerstation auf dem Markt. Mit innovativer CTB-Technologie, GaN-Wechselrichter und KI-gestützten Schutzfunktionen bietet sie optimale Leistung, Sicherheit und Mobilität für Camping, Notstromversorgung und mehr.

Die neueste LiFePO4- Powerstation von Jackery präsentiert sich besonders robust und außergewöhnlich mobil. Mit der Explorer 2000 v2 bringt der führende Anbieter portabler Energiesysteme das leichteste und kompakteste Modell der 2-kWh-Klasse auf den Markt. Die Powerstation überzeugt mit einer Kapazität von 2042 Wh, einer Dauerleistung von 2200 Watt und sechs Ausgängen für stromhungrige Verbraucher.

Die Explorer 2000 v2 ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen Modells Explorer 2000 Pro und kombiniert optimierte Technologie, KI-gestützter Akkuschutz und das innovative Cell-to-Body-Design (CTB). Dieses CTB-System ermöglicht eine besonders platzsparende Anordnung der Batteriezellen durch eine neuartige Wabenstruktur, die direkt in die Unterschale integriert ist. \Neben der kompakten Bauweise bietet das CTB-Design zudem Schutz bei Stößen und Stürzen. Die direkte Verankerung jeder Zelle sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Belastungspunkte und erhöht die Stabilität und Sicherheit, insbesondere in rauen Umgebungen. Die Explorer 2000 v2 setzt auf einen innovativen GaN-Wechselrichter, der maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf garantiert und die Energieverluste um rund 50 % gegenüber dem Branchendurchschnitt reduziert. Das Ergebnis ist eine bessere Wärmeableitung, ein höherer Wirkungsgrad und eine längere Lebensdauer. Darüber hinaus bietet die exklusive KI-gestützte ChargeShield 2.0-Technologie des Batteriemanagementsystems mit 62 Schutzfunktionen bestmögliche Schonung des Akkus und umfassende Sicherheit für die Powerstation und die angeschlossenen Geräte. \Die Powerstation überzeugt mit einer langen Lebensdauer von 10 Jahren bei täglicher Nutzung. Der Akku ermöglicht stolze 4.000 vollständige Lade-/Entladezyklen, während er anschließend weiterhin 70 % seiner ursprünglichen Kapazität aufweist. Die Explorer 2000 v2 besticht durch vielfältige und schnelle Ladeverfahren. So ist die Powerstation in nur 1,7 Stunden an der Steckdose vollständig aufgeladen. Wer es besonders eilig hat, kann per App die Blitzladung aktivieren, die in nur 52 Minuten für 80 % Ladung sorgt. Auch im Einsatz als Solargenerator mit den mobilen SolarSaga-Modulen von Jackery ist das neue Kraftwerk schnell wieder voller Energie. \Zusätzlich wird über den 12-Volt-Anschluss eine Ladung im Auto ermöglicht. Unabhängig von der Energiequelle lassen sich bis zu sechs Geräte via AC (x2), USB-C (x2), USB-A oder 12-Volt mit Überspannungs- und Überhitzungsschutz hybrid Laden. Die neue TÜV- und CE-zertifizierte LiFePO4-Powerstation Jackery Explorer 2000 v2 ist ab sofort im Jackery Onlineshop, bei Amazon und im Fachhandel erhältlich. Wer gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.599 Euro sparen möchte, nutzt das Early-Bird-Angebot zwischen dem 13. und 20. Februar im Onlineshop und bei Amazon





Technologie Powerstation Lifepo4 Jackery Explorer 2000 V2 CTB Gan-Wechselrichter KI-Schutz Solar Mobilität Camping Notstrom

