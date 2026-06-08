Jackery SolarVault 3 Pro Max im Test: Vergleich mit Anker Solix Solarbank 4 Pro - 5 kWh Speicher mit Solarmodulen

Vergleich der beiden Heimspeicher-Bundles Jackery SolarVault 3 Pro MAX und Anker Solix Solarbank 4 Pro mit je 5 kWh Kapazität und vier 500 Wp Solarmodulen. Verfügbarkeit, technische Unterschiede, modularer Aufbau, Ausgangsleistung, Display, Cloud-Anbindung und Brandschutz im Überblick.

Jackery SolarVault 3 Pro Max und Anker Solix Solarbank 4 Pro : Zwei Heimspeicher -Bundles mit je 5 kWh Kapazität und vier 500 Wp Solarmodulen im Vergleich.

Beide Systeme richten sich an Haushalte, die ihre Energieautonomie erhöhen möchten. Während die Anker Solarbank 4 bereits vor ihrem offiziellen Launch hohe Erwartungen weckt und als meistdiskutiertes Produkt am Balkonspeichermarkt gilt, positioniert sich das Jackery SolarVault 3 Pro MAX Bundle als technisch ebenbürtige Alternative. Es ist über Yuma erhältlich und kann mit einem Rabatt von bis zu 600 Euro gegenüber der UVP aufwarten.

Ein wesentlicher Unterschied: Die Anker Solarbank 4 startet erst Anfang Juli in die Auslieferung, während das Jackery-Bundle sofort verfügbar ist. Die beiden Speicher besitzen ähnliche Kapazitäten, gehen jedoch Unterschiede in der Ausführung. Die Anker Solix Solarbank 4 Pro E5000 verfügt über eine hohe PV-Eingangsleistung von bis zu 5.000 Watt, eine robuste IP66-Schutzklasse und eine garantierte Lebensdauer von bis zu 10.000 Ladezyklen.

Zudem arbeitet sie mit der KI-gesteuerten App-Steuerung Anker Intelligence, die Strompreise, Wetterdaten und Verbrauchsmuster analysiert, um das Energiemanagement zu automatisieren. In der UVP liegt sie bei 1.999 Euro, der Vorbestellpreis beträgt 1.499 Euro, womit sie etwas teurer ist als das Jackery-System. Jackery setzt auf ein modulares Design: Der SolarVault 3 Pro MAX wiegt 26,5 Kilogramm, der optionale Zusatzakku BP2500 21 Kilogramm. Diese Aufteilung erleichtert Transport und Installation, besonders in Mehrfamilienhäusern oder ohne professionelle Hilfe.

Beide Geräte bieten eine Ausgangsleistung von 2.500 Watt, sodass auch energieintensive Verbraucher wie Waschmaschine, Geschirrspüler oder Klimaanlage direkt aus dem Solarstrom betrieben werden können. Die Anker Solarbank 4 erreicht denselben Wert. Beim Display geht Jackery einen Schritt weiter - es zeigt detaillierte Leistungsdaten, Ladestände und Fehlercodes inklusive angeschlossener Zusatzakkus an, während das Anker-Display grundlegendere Informationen präsentiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Daten sovereignty: Jackery lässt sich vollständig ohne Cloud betreiben, via Bluetooth, WLAN oder LAN.

Das Energiemanagement funktioniert also auch bei Ausfall externer Server. Zudem ist im SolarVault 3 Pro MAX ein vollautomatisches Aerosol-Feuerlöschsystem integriert, das ohne manuellen Eingriff im Brandfall aktiv wird. Sensoren an den PV-Anschlüssen überwachen zudem die Verbindungen auf Überhitzung und verhindern so mögliche Lichtbögen, eine häufige Brandursache bei Solarinstallationen. Praktisch bedeutet die Wahl zwischen beiden Systemen eine Abwägung: Wer maximale PV-Eingangsleistung und KI-Features schätzt, könnte zur Anker Solarbank 4 tendieren.

Wer sofort lieferbar, modular transportabel, mit lokaler Steuerung und Brandschutz-Features lieber ist, für den ist das Jackery SolarVault 3 Pro MAX Bundle eine starke Option. Beide liegen in der 5-kWh-Klasse und bieten vergleichbare Ausgangsleistungen, doch die Details machen den Unterschied im Alltag





express24 / 🏆 16. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jackery Solarvault 3 Pro Max Anker Solix Solarbank 4 Pro Balkonspeicher Heimspeicher 5 Kwh Solar Bundle Photovoltaik Energiespeicher Modulare Bauweise KI-Steuerung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

So halten Claudia Obert (64) und Max (27) ihre Liebe frischSeit rund vier Jahren sind Claudia Obert und Max Suhr liiert – eine beachtliche Zeitspanne, vor allem in der schnelllebigen Reality-TV-Welt.

Read more »

[Kaufberatung] beyerdynamic DT-770 PRO/80 Ohm oder beyerdynamic DT-270 Pro/45 Ohm.Hallo, Da mein Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm heute defekt ging, benötige ich einen neuen Kopfhörer den ich hauptsächlich am Desktop-PC betreibe. Der Kopfhörer wird hauptsächlich für Youtube ( Classische Musik, NDW, etc. ) genutzt. Infrage kommen diese Kopfhörer...

Read more »

Max Verstappen könnte entscheidende Rolle in der Formel 1-Saison 2024 spielenDer niederländische Rennfahrer Max Verstappen könnte entscheidende Rolle in der Formel 1-Saison 2024 spielen. Er ist derzeit nicht über einen neuen Vertrag nachdenken und möchte lieber abwarten, ob er in der Formel 1 bleiben möchte und welches Team ihm die besten Chancen bietet.

Read more »

Balkonkraftwerk Mega-Deals bei Yuma mit Jackery SolarVault 3 – ab 949 € zum BKW mit Speicher!Sichere dir jetzt dein Balkonkraftwerk – und kassier die Sonne ab, bevor sie wieder verschenkt wird: Mit Yuma x Jackery SolarVault 3 bekommst du ein Balkonkraftwerk mit Speicher, das tagsüber lädt und abends liefert.

Read more »