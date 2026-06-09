Jackery SolarVault 3 Pro MAX vs. Anker Solix Solarbank 4 Pro: Zwei 5-kWh-Heimspeicher im direkten Vergleich

Vergleich der beiden 5-kWh-Heimspeicher-Bundles: Jackery SolarVault 3 Pro MAX und Anker Solix Solarbank 4 Pro. Analyse der technischen Daten, praktischen Vor- und Nachteile, Verfügbarkeit und Preis.

Jackery SolarVault 3 Pro Max und Anker Solix Solarbank 4 Pro: Zwei Heimspeicher -Bundles mit je 5 kWh Kapazität und vier Solarmodulen à 500 Wp im direkten Vergleich .

Beide Systeme sind derzeit über den Händler Yuma mit Rabatten von bis zu 600 Euro zur unverbindlichen Preisempfehlung erhältlich. Während die Anker Solarbank 4 als einer der meistdiskutierten Balkonspeicher auf dem Markt gilt und seit ihrem Launch für Aufsehen sorgt, positioniert sich das Jackery SolarVault 3 Pro MAX Bundle als technisch gleichwertige und in einigen Aspekten pragmatischere Alternative. Interessenten, die aktuell nach einer leistungsstarken Speicherlösung für den heimischen Solarstrom suchen, stehen vor der Qual der Wahl zwischen diesen beiden Kandidaten.

Der nachfolgende Vergleich beleuchtet die technischen Spezifikationen, praktischen Anwendungen und Besonderheiten beider Systeme, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Besonders bemerkenswert ist, dass das Jackery-Modell bereits sofort lieferbar ist, während die Auslieferung der Anker Solarbank 4 erst Anfang Juli beginnt. Wer nicht warten möchte, hat somit bei Jackery einen klaren Zeitvorteil. Die beiden Speicher richten sich gleichermaßen an Haushalte, die ihre Energieautonomie konsequent ausbauen und einen erheblichen Teil ihres Strombedarfs aus selbst erzeugter Solarkraft decken möchten.

Mit einer Speicherkapazität von 5 kWh gehören beide zur Oberklasse der kompakten Heimstationen und sind in der Lage, typische Haushaltsgeräte über mehrere Stunden hinweg mit Strom zu versorgen. Während Anker auf einen einteiligen, massiven Akku setzt, setzt Jackery auf ein modulares Konzept mit zwei separaten Einheiten, was den Transport und die Aufstellung deutlich erleichtert. Bei der Ausgangsleistung geben beide mit bis zu 2.500 Watt gleich viel, wobei Jackery durch einen AC-Bypass sogar kurzzeitig 3.680 Watt erreichen kann.

In Sachen Display-Ausstattung bietet Jackery ein umfangreicheres Bedienpanel direkt am Gerät, während bei Anker die Steuerung stärker auf die App ausgelegt ist. Ein entscheidender Unterschied ist die Cloud-Unabhängigkeit der Jackery-Lösung, die komplett ohne externe Server auskommt und per Bluetooth, WLAN oder LAN betrieben werden kann. Für sicherheitsbewusste Nutzer ist zudem das serienmäßig integrierte Aerosol-Feuerlöschsystem beim Jackery-Speicher ein wichtiges Plus, das im Brandfall automatisch reagiert und Überhitzung an den PV-Anschlüssen überwacht.

Insgesamt zeigen beide Geräte ihre Stärken an unterschiedlichen Stellen, sodass die Wahl letztlich von den individuellen Prioritäten abhängt: ob modulare Bauweise, sofortige Verfügbarkeit, maximale Sicherheit oder eine KI-gestützte App-Steuerung bevorzugt wird





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