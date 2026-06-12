Jackery SolarVault 3 Pro Max vs. Anker Solix Solarbank 4 Pro: Direct Comparison of Both 5-kWh Home Energy Storage Systems

This article compares the Jackery SolarVault 3 Pro Max and Anker Solix Solarbank 4 Pro home energy storage systems, both with 5 kWh capacity and 4x 500 Wp solar modules. It also highlights the special World Cup promotion by Yuma and the technical specifications of both systems.

Jackery SolarVault 3 Pro Max vs. Anker Solix Solarbank 4 Pro : Beide Heimspeicher-Bundles mit je 5 kWh Kapazität und 4x 500 Wp Solarmodulen im Vergleich – erhältlich über Yuma mit bis zu 600 Euro Rabatt zur UVP.

Die Anker Solarbank 4 ist das meistdiskutierte Thema auf dem Balkonspeicher-Markt – und das Jackery SolarVault 3 Pro MAX spielt technisch in derselben Liga.zur UVP, das zugehörige PV-Bundle aktuell sogar um weitere 100 € reduziert. Wir zeigen, was der Jackery-Speicher draufhat und wie es sich im Vergleich zur brandneuen Anker-Konkurrenz schlägt. Pünktlich zur Weltmeisterschaft hat sich Yuma etwas Besonderes ausgedacht: Für jedes Tor der deutschen Nationalmannschaft verlost der Balkonkraftwerk-Anbieter eine Bestellung – bis zu 1.000 € werden zurückgezahlt.

Mitmachen ist total einfach: Wer jetzt eine Bestellung ab 300 € aufgibt, ist automatisch bei der Verlosung dabei Wer sich gerade mit Balkonspeichern beschäftigt, kommt an einem Namen kaum vorbei: Anker Solix Solarbank 4. Der neue Speicher des bekannten Herstellers feiert in diesen Tagen seinen Verkaufsstart und weckt hohe Erwartungen – Fachmedien und Technikfans haben ihn schon vor dem Launch ausgiebig diskutiert.

Kein Wunder: Die Solarbank-Reihe hat sich in den vergangenen Jahren einen guten Ruf erarbeitet, und der Nachfolger setzt technisch noch eins drauf. Doch bevor du direkt zur Anker-Seite wechselst: Es gibt einen ernsthaften Mitbewerber, den es sich lohnt, vorher zu kennen. Das Jackery SolarVault 3 Pro MAX Bundle bei Yuma spielt in derselben 5-kWh-Klasse, liegt preislich etwas günstiger, bringt in einigen technischen Disziplinen klare Vorteile mit – und ist sofort lieferbar.

Die Anker Solarbank 4 hingegen startet erst Anfang Juli in die Auslieferung; wer jetzt bestellt, wartet also noch einige Wochen





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Jackery Solarvault 3 Pro Max Anker Solix Solarbank 4 Pro 5-Kwh Home Energy Storage Comparison Technical Specifications World Cup Promotion

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