Vergleich der 5-kWh-Balkonspeicher Jackery SolarVault 3 Pro Max und Anker Solix Solarbank 4 Pro - mit Preisvorteil beim Jackery und smarter Steuerung bei Anker.

Der Markt für Balkonspeicher wächst rasant, und zwei Modelle stehen derzeit besonders im Fokus: das Jackery SolarVault 3 Pro Max Bundle von Yuma und die brandneue Anker Solix Solarbank 4 Pro.

Beide Systeme bieten eine Kapazität von 5 kWh und werden mit vier 500-Watt-Solarmodulen geliefert - ideale Voraussetzungen für die Eigenversorgung mit Solarstrom. Yuma lockt aktuell mit einem Rabatt von bis zu 600 Euro auf die UVP, und für jedes Tor der deutschen Nationalmannschaft im Fußball-Sommer 2026 verlost der Anbieter sogar eine Rückzahlung von bis zu 1000 Euro. Doch welches System ist das bessere Investment?

Wir haben die technischen Daten, die praktischen Vor- und Nachteile sowie die Kosten genau unter die Lupe genommen. Die Anker Solix Solarbank 4 Pro E5000 ist das am meisten diskutierte Produkt in der Balkonspeicher-Szene. Mit einer PV-Eingangsleistung von bis zu 5000 Watt, einer robusten IP66-Schutzklasse und bis zu 10.000 Ladezyklen setzt sie technische Maßstäbe. Hinzu kommt die KI-gesteuerte App-Anker Intelligence, die Strompreise, Wetterdaten und Verbrauchsmuster analysiert und das Energiemanagement automatisiert.

Der Preis liegt bei einer UVP von 1999 Euro, aktuell im Vorbestellangebot für 1499 Euro - allerdings startet die Auslieferung erst Anfang Juli, was eine Wartezeit bedeutet. Auf der anderen Seite steht das Jackery SolarVault 3 Pro Max Bundle, das bei Yuma sofort lieferbar ist. Mit einer UVP von 1799 Euro ist es günstiger, und derzeit gibt es einen zusätzlichen Rabatt von 100 Euro auf das PV-Bundle, sodass der Preis auf etwa 1400 Euro sinkt.

Jackery punktet zudem mit einem modularen Aufbau: Statt eines einzigen 50-Kilogramm-Blocks teilt sich die Kapazität auf zwei separate Module auf - 26,5 kg für den SolarVault und 21 kg für den Zusatzakku BP2500. Das erleichtert den Transport und die Aufstellung erheblich, auch wenn man das System ins Obergeschoss bringen möchte. Ein entscheidender Vorteil des Jackery-Speichers ist die hohe Ausgangsleistung von bis zu 2500 Watt - sowohl im On-Grid- als auch im Off-Grid-Betrieb.

Damit lassen sich energieintensive Geräte wie Waschmaschinen, Spülmaschinen oder Klimaanlagen direkt mit Solarstrom versorgen. Der AC-Bypass erhöht die Grenze situationsbedingt sogar auf 3680 Watt, indem fehlende Energie nahtlos aus dem Netz nachgeliefert wird. Die Anker Solarbank 4 bietet ebenfalls 2500 Watt, liegt hier also gleichauf. Ein weiterer Pluspunkt des Jackery ist das vollwertige Display, das detaillierte Leistungsdaten, Ladestände und Fehlercodes anzeigt und auch angeschlossene Zusatzakkus erfasst.

Das Anker-Display zeigt nur grundlegende Werte. Wer sein System ohne Cloud-Anbindung betreiben möchte, ist bei Jackery besser aufgehoben: Die Kommunikation erfolgt per Bluetooth, WLAN oder LAN - das Energiemanagement funktioniert auch ohne Serververbindung. Anker setzt dagegen auf cloudbasierte Steuerung, was eine Abhängigkeit von externen Diensten bedeutet. Zusammenfassend lässt sich sagen: Beide Systeme sind hochwertig und für ambitionierte Heimspeicher-Nutzer geeignet.

Die Anker Solix Solarbank 4 Pro überzeugt mit einer höheren PV-Eingangsleistung, mehr Ladezyklen und einem intelligenten Energiemanagement, aber sie ist teurer und erst später verfügbar. Das Jackery SolarVault 3 Pro Max Bundle bietet sofortige Lieferung, einen niedrigeren Preis, modulare Handhabung, eine höhere Ausgangsleistung im praktischen Alltag sowie Display- und Offline-Funktionen. Letztlich hängt die Entscheidung von den individuellen Prioritäten ab: Wer auf maximale Datenblattwerte und KI-Steuerung setzt, greift zum Anker.

Wer Wert auf Flexibilität, sofortige Verfügbarkeit und Datensouveränität legt, ist mit dem Jackery besser beraten. Dank der Yuma-Aktion mit bis zu 600 Euro Rabatt und der Tor-Verlosung ist dies vielleicht der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg in die Balkonsolar-Vollversorgung





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