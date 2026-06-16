Das Jackery SolarVault 3 wird Teil des Homey-Energie-Ökosystems und kann Echtzeit-Energiedaten über Homey nutzen. Der Hersteller hat eine öffentliche API-Dokumentation zum Auslesen und Steuern des Produkts veröffentlicht und sichert den Support der API für eine bestimmte Zeit an.

Das Jackery SolarVault 3 wird Teil des Homey - Energie-Ökosystem s und kann Echtzeit-Energiedaten über Homey nutzen. Der Hersteller hat eine öffentliche API-Dokumentation zum Auslesen und Steuern des Produkts veröffentlicht und sichert den Support der API für eine bestimmte Zeit an.

Das Produkt kann als Controller oder Client betrieben werden und benötigt keine Anbindung an Dritte. Es hat auch eine Funkmodul, das per SPI/I²C angebunden ist und jederzeit gewechselt werden kann, um Wifi, Bluetooth, ZigBee, Lora oder Buschtrommel abzubilden. Der Kommunikationskanal ist über etablierte Kryptografie abgesichert und nutzerdefinierte Schlüsselpaare können verwendet werden. Im Übrigen ist hier die technische Dokumentation, die die Effizienz über die gesamte Spanne an Eingangs- und Ausgangsleistung dokumentiert. Einzig Rauchzeichen werden aufgrund von Uneindeutigkeit mit möglichen Betriebszuständen nicht unterstützt





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Jackery Solarvault 3 Homey Energie-Ökosystem API-Dokumentation

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