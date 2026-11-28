Die aktuellen Gewinnzahlen im Lotto vom Samstag, 28. November. Heute sind 17 Millionen Euro im Lotto-Topf. Alle Gewinnzahlen auf einen Blick.

Die aktuellen Gewinnzahlen im Lotto vom Samstag, 28. November. Heute sind 17 Millionen Euro im Lotto-Topf. Alle Gewinnzahlen auf einen Blick.im Topf.

Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen der Samstagsziehung von „Lotto 6 aus 49″, „Spiel 77″ und „Super 6″. Zu den sechs Gewinnzahlen wird eine Superzahl gezogen, sie wird als letzte Zahl der Lotto-Spielschein-Nummer automatisch vergeben. Einen Gewinn erzielt der Spieler bereits bei zwei richtigen Zahlen plus der richtigen Superzahl. Die Gewinnsumme beträgt 50 Prozent des Spieleinsatzes und verteilt sich auf neun Gewinnklassen.

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Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. Um die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen, sollten Sie unbedingtDer Spieleinsatz für einen Tipp Lotto 6 aus 49 beträgt einen Euro zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr pro Spielschein. Dieser kann bis zu acht Wochen lang unverändert gespielt werden. Der Spieleinsatz für die Zusatzlotterien beträgt 2,50 Euro beim Spiel 77 und 1,25 Euro für eine Teilnahme bei Super 6. Die Teilnahme an der GlücksSpirale kostet fünf Euro.