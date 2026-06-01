Jackpot von 50 Millionen Euro beim Lotto 6 aus 49 am 30. Mai 2026 - Zahlen, Gewinnklassen und Hinweis zur Spielsucht

Die Samstagsziehung des Lotto 6 aus 49 am 30. Mai 2026 brachte einen Jackpot von 50 Millionen Euro. Informationen zu den gezogenen Zahlen, den neun Gewinnklassen, Zusatzspielen wie Spiel 77 und Super 6 sowie ein wichtiger Hinweis zur Spielsucht werden umfassend dargestellt.

Am Samstag, dem 30. Mai 2026, fand die reguläre Samstagsziehung der beliebten Lotterie Lotto 6 aus 49 statt. Der Jackpot belief sich dieses Mal auf beeindruckende 50 Millionen Euro, was erneut das hohe Interesse der Spielenden weckte.

Trotz der attraktiven Gewinnsumme bleibt die Wahrscheinlichkeit, den Hauptpreis zu knacken, nach wie vor extrem gering: Die statistische Chance liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. Die Ziehung erfolgte pünktlich um 19 Uhr 25 Minuten, wie bei allen Samstagsterminen, während die Mittwochsziehung traditionell eine Stunde früher, also um 18 Uhr 25 Minuten, stattfindet. Alle gezogenen Gewinnzahlen sowie weiterführende Details zum Ablauf der Ziehung können interessierte Spielerinnen und Spieler auf der offiziellen Lotto‑Webseite einsehen.

Lotto 6 aus 49 bietet insgesamt neun unterschiedliche Gewinnklassen, die jeweils verschiedene Gewinnwahrscheinlichkeiten aufweisen. Die günstigste Klasse, Gewinnklasse 8, hat eine Chance von etwa 1 zu 63, während die höchste Klasse, die den Jackpot umfasst, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Millionen die größte Herausforderung darstellt. Neben dem klassischen 6‑aus‑49-Spiel haben Teilnehmende die Möglichkeit, zusätzliche Optionen wie das Spiel 77 oder die Super 6 zu nutzen.

Beim Spiel 77 wird ein separates Feld auf dem Schein markiert, und die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer bestimmen, ob ein Gewinn erzielt wird. Die Super 6 arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip, wobei ebenfalls die Endziffern der Scheinnummer ausschlaggebend sind. Beide Zusatzspiele zeichnen sich durch sehr niedrige Gewinnwahrscheinlichkeiten aus, bieten jedoch zusätzliche kleine Gewinnchancen für engagierte Spielende. Ein wichtiger Hinweis für alle Interessierten: Glücksspiel birgt das Risiko einer Suchtentwicklung.

Wer das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren, sollte sofort professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Kostenlose und anonyme Beratung ist über die Hotline 0800 1 37 27 00 erreichbar - montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Darüber hinaus stehen zahlreiche Beratungsstellen bereit, die Betroffene unterstützen und Wege aus der Spielsucht aufzeigen. Wer an einer Ziehung teilnehmen möchte, muss seinen Spielschein vor dem jeweiligen Annahmeschluss abgeben; die genauen Zeiten variieren leicht je nach Bundesland und sind auf der offiziellen Lotto‑Seite einsehbar





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