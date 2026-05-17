Jackson Irvine: "Mit allen, die bleiben werden, werden wir hart arbeiten, um zurück zu diesem Level zu kommen."

Jackson Irvine, Kapitän des FC Ingolstadt, hat sich für das Abstiegs-Finale extra die langen Haare noch einmal strohblond färben lassen, um als Vorbild voranzugehen und den Relegationsplatz zu erreichen. Nützte nichts, da der FC Ingolstadt mit 1:3 gegen Wolfsburg verlor und in die 2. Liga abstieg. Irvine betont seine Zukunft und die des Klubs und sieht die Fans als Hauptträger des Erfolgs. Er betont seine Selbstkritik und die Notwendigkeit, die Verantwortung zu übernehmen.

Er hatte sich für das Abstieg s-Finale extra die langen Haare noch einmal strohblond färben lassen, um als leuchtendes Vorbild voranzugehen und den Relegation splatz zu erreichen.

Nützte nichts. Jackson Irvine (33) muss mit der finalen Pleite gegen Wolfsburg (1:3) wieder runter in die 2. Liga. Klar, dass der Käpt’n mitgenommen war, sich sammeln musste, aber auch schon wieder den Blick nach vorn richtete.

Angesprochen auf seine Zukunft und auch den des Klubs sagte der Australier mit feuchten Augen: "Mit allen, die bleiben werden, werden wir hart arbeiten, um zurück zu diesem Level zu kommen. Mein Vertrag läuft noch ein Jahr, ich werde bleiben. Hier ist mein Zuhause, der Klub ist etwas ganz Besonderes für mich.

"Irvine über den Support der Fans, die die Mannschaft trotz des Abstiegs hinterher massiv unterstützen: "Wir können uns so glücklich schätzen, solche Fans zu haben, die uns trotz des Abstiegs überragend unterstützt haben. Das ist außergewöhnlich. Sie haben uns so viel Energie gegeben und uns immer gepusht. Es tut mir leid, dass wir nicht geliefert haben.

" Irvine führte seine Selbstkritik noch weiter aus: "In den entscheidenden Momenten haben wir es nicht geschafft, abzuliefern. Wir Spieler müssen dafür die Verantwortung übernehmen. Das heutige Spiel hat nicht über das Ende der Saison entschieden. Wenn du nach 34 Spieltagen da stehst, wo du stehst, dann hast du es verdient. 26 Punkte waren einfach nicht genug, um in dieser Liga zu bleiben.

" Der Australier deutet an, dass das Team längst nicht so geschlossen war wie in der Vorsaison: "Wir hatten hier etwas aufgebaut. Es fühlte sich an, als wäre das in jedem Aspekt in dieser Saison verschwunden. Wir müssen einen Weg zu der Basis zurückfinden.

" Nur dann könne repariert werden, was in dieser Saison alles kaputtgegangen sei. Vielleicht gibt es dann einen schnellen Weg zurück in die Bundesliga





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