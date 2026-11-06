Jacksonville Jaguars: Trevor Lawrence und Liam Coen vor Super Bowl-Test

Die Jacksonville Jaguars gewinnen sechs von acht Spielen. Doch ist der Kader reif für die Postseason? Analyse von Trevor Lawrence und Head Coach Liam Coen.

Die Jacksonville Jaguars befinden sich auf einer beeindruckenden Siegesserie, die den Klub in den Mittelpunkt des NFL -Fokus rückt. In den letzten acht Saisonspielen konnten die Jaguars sechs Begegnungen für sich entscheiden. Diese Leistung wirft jedoch die berechtigte Frage auf, ob das Team wirklich reif für den Sprung in den Super Bowl ist. Die Qualität der bisherigen Gegner dient dabei als unzuverlässiger Gradmesser für die wahre Stärke der Mannschaft.

Siegserie unter fragwürdigen Bedingungen

Es handelt sich hierbei um den fünften Sieg in den zurückliegenden sechs Spielen. Insgesamt verzeichneten die Jaguars bereits ihren vierten Blowout-Sieg mit einer Punktendifferenz von mehr als zwei Touchdowns. Der aktuelle Gegner bot wenig Widerstand. Gegen einen völlig überforderten Rookie in seinem ersten Start und eine Defensive, die in der Coverage kratergroße Lücken zeigte, gab es kaum nennenswerte Gegenwehr.

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Nur zur Anschauung: In acht der letzten 15 Spiele verließ Quarterback Trevor Lawrence das Spiel vorzeitig. Der Grund dafür war einfach, dass der Sieg weit vor Ablauf der regulären Spielzeit besiegelt war. Dies verdeutlicht die Dominanz der Jaguars in den aktuellen Partien, lässt aber gleichzeitig die Schwäche der Gegner im Detail erkennen.

Qualität der Gegner hinterfragt

Freilich weiß niemand, ob die Leistungen der Gegner so schlecht waren, weil es die Jaguars nicht anders zugelassen haben. Der Spielplan meint es jedoch auch wirklich gut in diesem Jahr. Gerade weil auch die Division kaum konkurrenzfähig ist, geht es eigentlich nur noch darum, den Playoff-Seed zwischen Position eins und vier zu sichern. Die meisten Teams in der eigenen Division bieten kaum Herausforderungen.

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Die einzigen Gegner, die in der Nähe ihres Leistungslimits gespielt haben, waren die Buffalo Bills. Doch auch diese Begegnung zeigt eher die Toleranz der Jaguars als den Widerstandswillen der Konkurrenz. Ein unfassbar talentierter Quarterback, der über jeden Zweifel erhaben ist, eine starke und harte Defense sowie ein Head Coach, der hoch angesehen ist - das ist die Basis. Allerdings fehlen die extremen Tests durch die Gegner.

Patriots-Vergleich und notwendige Beweise

Der New England Patriots Vergleich hinkt oft. Die Patriots gewannen 13 ihrer letzten 14 Spiele der Regular Season. Am Ende zogen die Patriots in den Super Bowl ein. Stimmt zwar, aber der Beweis, ob Trevor Lawrence und vor allem Head Coach Liam Coen in den Playoffs bestehen können, sind sie noch schuldig. Es fehlen die Beweise für die Leistung unter Druck.

Nicht falsch verstehen, die Antwort auf diese Frage nach dem 9. Spieltag muss nicht pauschal "Nein" lauten. Die Jaguars haben das Potenzial. Die Statistiken sprechen für sich. Doch die wahre Bewährungsprobe steht noch aus.

Playoffs als entscheidender Faktor

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Dominanz in der Regular Season übertragbar ist. Die Fans hoffen auf eine lange Reise. Die Management-Ebene arbeitet intensiv an der Strategie. Die Medien beobachten jeden Schritt genau.

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Am Ende zählt nur der Titel. Bis dahin bleibt die Spannung erhalten. Die Jaguars müssen beweisen, dass sie mehr sind als nur Statistiken-Setter. Der Weg zum Super Bowl ist hart. Doch mit Lawrence an der Spitze gibt es Hoffnung.