Jacob Elordi über Nate Jacobs' grausames Finale: Ein Schicksal, das die Serie und seine Karriere prägt

In der dritten Staffel von „Euphoria“ endet Nate Jacobs' Geschichte in einem mörderischen Sarg, während Schauspieler Jacob Elordi über die Bedeutung des Abschieds reflektiert und seine persönliche Entwicklung vom verarmten Künstler zum Hollywood-Star beleuchtet.

In der Dramatik der dritten Staffel von „ Euphoria “ erlebt die Hauptfigur Nate Jacobs ein grausames Ende, das nicht nur die Handlung, sondern auch das Schicksal des Schauspielers Jacob Elordi nachhaltig prägt.

Nate, einst als rebellischer Bad Boy der Serie bekannt, wird von einer kriminellen Schuldenspirale erdrückt: Sein Verlobter Cassie soll heiraten und dafür rund 50.000 Dollar für die Hochzeit ausgeben, während Nate noch immer einer Bauunternehmung einen Millionen-Dollar‑Schuldenberg bei einem lokalen Gangster namens Naz schuldet. Der verzweifelte Schuldner wird von Naz in einen Sarg gesteckt und soll dort 72 Stunden unter einem dünnen Atemrohr überleben, während Cassie verzweifelt das Geld auftreibt.

Das unheilvolle Szenario eskaliert, als eine Klapperschlange in den Sarg kriecht und Nate noch vor Ablauf der Frist beißt. Der junge Mann erleidet einen qualvollen Serientod, dessen Leiche Cassie schließlich findet. Das Blutbad markiert das endgültige Aus für eine Figur, die in den ersten beiden Staffeln als gewalttätiger Highschool‑Sportler und später, fünf Jahre später, als etwas verletzlicherer Mensch dargestellt wurde. Jacob Elordi, der Nate Jacobs verkörperte, hat in einem exklusiven Interview über das Ende seiner Rolle reflektiert.

Für ihn war der Abschluss „eine coole Art zu sterben“, wobei er betonte, dass Nate ein Charakter sei, der „so viele Fehler und dunkle Entscheidungen“ getroffen habe. Das endgültige Ableben der Figur sei für Elordi zugleich „bittersüß“ gewesen, weil es nicht nur ein Wendepunkt in seiner Schauspielkarriere, sondern ein bedeutender Abschnitt seines Lebens sei. Elordi erinnerte sich daran, wie er 2023 in einem Gespräch mit Variety erklärte, dass „Euphoria“ sein Leben verändert habe.

Trotz seines damaligen finanziellen Engpasses von wenigen hundert Dollar war die Serie sein letzter Hoffnungsschimmer, bevor er gezwungen gewesen wäre, nach Hause zurückzukehren, um Geld zu verdienen. Der Durchbruch kam dann mit dem Film „Saltburn“, der ihm weitere internationale Anerkennung einbrachte. Heute gilt Jacob Elordi als gefeierter Hollywood-Star, dessen Bekanntheit nicht nur durch die Netflix‑Romantik‑Komödie „The Kissing Booth“, sondern vor allem durch die HBO‑Serie „Euphoria“ begründet war.

Seine Filmografie umfasst zudem Hauptrollen in „Saltburn“, „Priscilla“ und der Verfilmung von „Wuthering Heights“. Trotz der zwiespältigen Reaktionen der Fans – manche lieben den komplexen Antagonisten, andere hassen ihn – hat Elordi stets betont, dass das Spielen eines Bösewichts für ihn ein echtes Vergnügen sei. Er kritisierte das Publikum dafür, immer nach einem moralisch überlegenen Helden zu verlangen, und erklärte, dass er es schätze, in die dunklen Ecken einer Figur einzutauchen, die weder eindeutig gut noch eindeutig böse ist.

Das Ende von Nate Jacobs bleibt ein markantes Beispiel dafür, wie fiktive Gewalt und reale Karriereentwicklungen ineinandergreifen können, während die Serie selbst weiterhin als kultureller Meilenstein gilt





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