Jacob Schopf: "Fünf Monate Sommer statt Winter – Australien statt Potsdam!"

Jacob Schopf, Deutschlands Kanu-Star und zweifacher Goldmedaillengewinner von Paris, zog im vergangenen Oktober ans andere Ende der Welt und zog nach Australien. Fünf Monate Sommer statt Winter – Australien statt Potsdam! Im Frühjahr kehrte der Potsdamer zurück und paddelte zum Saisonauftakt in Szeged (Ungarn) im K2 mit Max Lemke direkt zum Sieg. Schopf schwärmt von seiner Zeit "down under" und betont, dass es für ihn, seinen Körper und auch für seine mentale Gesundheit gut gegangen sei.

Diese Entscheidung kam überraschend: Im vergangenen Oktober zog es Deutschlands Kanu-Star Jacob Schopf (26) ans andere Ende der Welt. Fünf Monate Sommer statt Winter – Australien statt Potsdam!

Im Frühjahr kehrte der zweifache Goldmedaillengewinner von Paris zurück. Und wie! Zum Saisonauftakt in Szeged (Ungarn) paddelte der Potsdamer im K2 mit Max Lemke (29) direkt zum Sieg. Schopf schwärmt von seiner Zeit "down under".

"Für mich, meinen Körper und auch für meine mentale Gesundheit ging es mir da drüben richtig gut. Ich glaube, das hat mir nochmal extrem viel gebracht", sagt er zu BILD. Und schiebt nach: "Mein Körper mag Wärme eher als Kälte. Für mich war das wirklich ein richtig schönes Erlebnis, dass ich mal quasi ein ganzes Jahr in Folge Sommer hatte.





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