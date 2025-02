Jacobs'a Doping Suçlamaları: İtalyan Sprinter'ın Kardeşi Tartışmalı Özel Detektif Ajansıyla İş Birliği

İtalyan sprinter Marcell Jacobs, 100 metre dalında hem 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda hem de 2022 ve 2024 Avrupa Şampiyonalarında altın madalya kazanan ve 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda ve 2022 Avrupa Şampiyonası'nda 4x100 metre bayrak yarışında da zafer elde eden, bizaar bir takip skandalının merkezinde yer aldı. Jacobs'ın takım arkadaşı Filippo Tortu'nun kardeşi ve menajeri Giacomo Tortu, 100 metre Avrupa şampiyonunun kan testleri ve telefon kayıtlarının yasadışı bir şekilde elde edilmesini sağlamak üzere şüpheli bir özel soruşturma ajanslarıyla anlaşmış.

Gazzetta dello Sport'un bilgisine göre, Jacobs'ın takım arkadaşı Filippo Tortu'nun kardeşi ve menajeri Giacomo Tortu, 100 metre Avrupa şampiyonunun kan testleri ve telefon kayıtlarının yasadışı bir şekilde elde edilmesini sağlamak üzere şüpheli bir özel soruşturma ajansıyla anlaşmış. Giacomo Tortu'nun amacı, Jacobs'ın dopingle ilgisi olup olmadığına dair kanıtlar bulmaktı. Maillere Staats Savcılığı, Giacomo Tortu hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Jacobs'a geçmişte ciddi doping suçlamaları yöneltilmemişti. İtalyan sprinterlar arasındaki bu skandal, Giacomo Tortu'nun özel soruşturma ajansına verdiği komisyonun kapsamında ortaya çıktı. Bu özel araştırmacılar, bilgisayar korsanlarının desteği ile, sayısız ünlü İtalyan'ın yasadışı bir şekilde izlendiği iddia ediliyor. Yetkililer, özel soruşturma ajansını, 800 bin kişiye ait bilgiler ve kişisel bilgiler gibi bankacılık ve vergi kayıtlarının yasadışı yollarla elde etmekten şüphelenmekte.





