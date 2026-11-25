Nach der Trennung von Daniel zieht Jada Karabas wieder zurück zu ihrer Mama Danni Büchner. Dort teilt sie jetzt mehr als nur den Alltag.

22. Geburtstag. Große Feierlichkeiten gab es an diesem allerdings Tag nicht. Die Jurastudentin wollte ihren Ehrentag nämlich lieber völlig ruhig mit ihrer Familie zu Hause verbringen.bedient sich offenbar wieder im Kleiderschrank ihrer Mama und leiht sich von ihr unter anderem Kleider und Stiefel aus.

Nach den Veränderungen in ihrem Liebesleben lebt die Studentin somit vorerst wieder im vertrauten Familienumfeld. Dort wohnt sie inzwischen Tür an Tür mit ihrer Mutter und dem Rest der Büchner-Familie.hatte den Spanier Daniel während ihres Jurastudiums an der Universität in Palma kennengelernt. Schnell gehörte er ganz fest zur Büchner-Großfamilie: Er war in der Sendung "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" zu sehen und tauchte während der Liebesbeziehung immer wieder auf romantischen Pärchenfotos bei Instagram auf.

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Diese Zeiten sind jetzt scheinbar endgültig vorbei. Das erneute Zusammenleben bringt zwei Frauen unter ein Dach, die sich selbst als charakterlich sehr ähnlich beschreiben. Derzeit sind Danni undJadasfür ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Bei der "Hype Fight Night" am 20.

November zeigte sie sich sehr vertraut mit Realitystar. Die beiden posierten gemeinsam auf dem roten Teppich und sollen später Hand in Hand gelaufen sein. Im Gespräch mitAuf die Frage, ob zwischen ihnen mehr als Freundschaft sei, antwortete er: "Das können wir halt noch nicht sagen. Das ist das Problem.

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Das ist ... das können wir noch nicht sagen.

"zu Wort und stellte direkt klar, dass sie derzeit Single ist. Gleichzeitig wies sie den Eindruck zurück, sie habe Daniel während ihrer Beziehung betrogen. Eine neue Partnerschaft mitJada Karabas und Jerry Menges besuchen die Hype Fight Night Round 2 im Kölner CarlswerkEine gute Entscheidung – das vertraute Familienumfeld kann ihr jetzt guttun.