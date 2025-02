Jaden Agassi: Der Baseball-Sohn der Tennis-Legenden

Jaden Agassi, Sohn der Tennis-Stars Steffi Graf und Andre Agassi, wird für Deutschland beim World Baseball Classic antreten. Der 23-Jährige, der als Pitcher spielt, möchte Deutschland zur WM-Teilnahme führen.

Seine Eltern sind Tennis-Legenden, aber seine Leidenschaft gehört dem Baseball . Jaden Agassi (23), Sohn von Steffi Graf (55) und Andre Agassi (54), wurde für die deutsche Baseball -Nationalmannschaft bei den World Baseball Classic Qualifiers in Tucson (USA) nominiert! Als Pitcher (Werfer) will der Absolvent der University of Southern California Deutschland zur WM-Teilnahme führen. Die Qualifikation startet am 2. März, das Turnier findet im nächsten Jahr statt.

Der Graf-Spross wurde in den USA geboren, ist aber auch für Deutschland spielberechtigt. Foto: University of Southern California Athletics „Agassi ist natürlich ein sehr tennislastiger Nachname“, sagte Jaden im vergangenen Jahr dem US-Sender Schon als Kind war für Jaden klar: Tennis ist nicht sein Ding! Obwohl er als kleiner Junge auf den Platz rannte, um seinen Vater nach einem US-Open-Sieg zu umarmen, begeisterte ihn eine andere Sportart: Baseball. „Das war schon immer mein Sport, ich liebe es einfach, auf dem Feld zu stehen, ich liebe es, auf dem Hügel zu stehen“, sagte Agassi dem Andre Agassi und Steffi Graf mit ihrem Sohn Jaden im Oktober 2001. Zwei Jahre später kam seine Schwester Jaz zur Welt Doch sein Weg war alles andere als einfach: So musste er sich nach einer schweren Ellenbogenverletzung einer Operation unterziehen. Dadurch fiel die Saison 2019 für ihn komplett aus, die darauffolgende wurde wegen Corona abgesagt. Foto: catherinemholtt/Instagram An der kalifornischen Universität arbeitete Agassi hart an seinem Comeback – und erkämpfte sich seinen Platz als Pitcher. Vergangenen Sommer gelang ihm der Durchbruch: In der MLB Draft League wurde er sogar zum Spieler der Woche gewählt! Agassi: „Ich war schon immer ein Pitcher. In der Highschool hatte ich einen Wachstumsschub und begann, härter zu werfen. Zu dieser Zeit wurden die Trainer auf mich aufmerksam. Ich hatte das Gefühl, dass ich vielleicht eine Zukunft in diesem Sport habe.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Baseball World Baseball Classic Jaden Agassi Steffi Graf Andre Agassi Deutschland Pitcher

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sohn von Andre Agassi und Steffi Graf: Baseball-Held statt Tennis-StarJaden Agassi, der Sohn der Tennis-Legende Andre Agassi und Steffi Graf, wählt einen anderen Karriereweg als die Sportart seiner berühmten Eltern. Der junge Mann ist ein talentierter Pitcher und wurde für die deutsche Baseball-Nationalmannschaft bei den World Baseball Classic Qualifiers nominiert.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Heute große Free-TV-Premiere: 4-Stunden-Film, der eines der unerträglichsten Kapitel der Menschheitsgeschichte verarbeitetMit einer ungewöhnlichen Inszenierung wird in der Free-TV-Premiere die dunkle Geschichte des Holocaust analysiert. Dabei deckt die nüchterne Sprache das Grauen in all seinen Facetten auf.

Weiterlesen »

Ein Jahr nach der Missbrauchstudie: Die evangelische Kirche von Westfalen steht vor der Herausforderung der AufarbeitungDie evangelische Kirche von Westfalen hat ein Jahr nach der Veröffentlichung einer schockierenden Studie über sexuelle Gewalt durch Mitarbeiter die Herausforderung der Aufarbeitung vor sich. Während in Gemeinden und einzelnen Kirchenkreisen Bemühungen um eine offene Auseinandersetzung mit dem Thema zu erkennen sind, bleiben viele Blockaden, insbesondere in der Kirchenleitung bestehen. Trotz neuer Stellen, Ansprechpersonen und Arbeitskreisen ist die Kirche noch lange nicht am Ziel.

Weiterlesen »

Chinas KI-Sensation DeepSeek: Der Aufsteiger, der die Welt der KI auf den Kopf stelltDeepSeek, ein junges KI-Startup aus China, hat mit seinem Open-Source-Modell die Welt der KI im Sturm erobert. Durch seine hohe Effizienz und vergleichbare Leistungsfähigkeit zu teureren Modellen wie OpenAI oder Google stellt es die etablierte KI-Landschaft infrage. Die App DeepSeek, die auf diesem Modell basiert, sorgt für Furore und stellt die Relevanz von Chip-Herstellern wie Nvidia in Frage.

Weiterlesen »