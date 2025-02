Jaden Agassi: Vom Tennis- zur Baseball-Prominenz

Jaden Agassi, Sohn der Tennis-Legenden Steffi Graf und Andre Agassi, ist erstmals für die deutsche Baseball-Nationalmannschaft nominiert. Der 23-Jährige will sich im kommenden WM-Qualifikationsturnier in Arizona einen Namen machen und seine Baseball-Karriere vorantreiben. Jaden Agassi ist seit seinem Studium an der University of Southern California aktiv in der MLB Draft League und träumt von der großen Bühne der Major League Baseball.

Der Sohn der beiden Tennis -Legenden Steffi Graf und Andre Agassi ist erstmals für die deutsche Baseball -Nationalmannschaft nominiert worden. Der 23 Jahre alte Jaden Agassi soll im März in einem WM-Qualifikationsturnier in Tucson im US-Bundesstaat Arizona zum Einsatz kommen. Das gaben der Deutsche Baseball und Softball Verband (DBV) und die amerikanische Major League Baseball (MLB) als Ausrichter der WM 2026 bekannt.

Jaden Agassi ist das ältere von zwei Kindern von Steffi Graf, die in ihrer Karriere insgesamt 377 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste stand und 22 Grand-Slam-Titel im Einzel gewann. Ihr Sohn studierte an der University of Southern California und spielt seit dem vergangenen Jahr für die Mahoning Valley Scrappers aus der MLB Draft League, einer Art Talentpool der Major League Baseball. Aggassi bald ein 'Baseball-Name'? 'Agassi ist natürlich ein sehr tennis-lastiger Name. Mein Ziel ist, zu versuchen, daraus einen Baseball-Namen zu machen', sagte er den 'WKBN-News' in den USA. 'Das war schon immer mein Sport.' Er 'liebe es' seit jeher, auf dem Werfer-Hügel zu stehen, sagte er dem 'Tribune Chronicle': 'Ich war schon immer ein Pitcher.' Ein Wachstumsschub in der Highschool habe sehr geholfen, 'ich begann, härter zu werfen. Damals wurden die Trainer auf mich aufmerksam, und ich hatte das Gefühl, dass ich eine Zukunft in dem Sport habe.' Jaden Agassi: 'Sie haben alles erlebt' Ziel ist die große Bühne der Major League Baseball, der Weg ist weit, doch zumindest an Vorbildern mangelt es ja nicht. 'Sie haben alles erlebt', sagt Agassi über seine Eltern, die insgesamt 30 Grand-Slam-Titel gewannen: 'Natürlich in einem anderen Sport, aber sie haben alles gesehen und sie sind eine riesige Hilfe.' Die deutsche Nationalmannschaft spielt in dem WM-Qualifikationsturnier gegen China (2. März), Brasilien (3. März) und Kolumbien (5. März). Zwei der vier Teams sind im nächsten Jahr bei den World Baseball Classics dabei, die seit 2013 die offizielle Weltmeisterschaft sind





