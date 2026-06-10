Der englische Flügelspieler Jadon Sancho wird seinen Vertrag bei Manchester United nicht verlängern. Sein Vertrag läuft am 30. Juni 2026 aus und der Verein zieht die Verlängerungsklausel nicht.

Jadon Sancho verlässt Manchester United endgültig. Der englische Flügelspieler Jadon Sancho wird seinen Vertrag bei Manchester United nicht verlängern. Sein Vertrag läuft am 30. Juni 2026 aus und der Verein zieht die Verlängerungsklausel nicht.

Sancho wechselte 2021 nach Old Trafford und gehörte zudem zur Mannschaft, die 2023 den Carabao Cup gewann. Der Flügelspieler absolvierte 83 Pflichtspiele für die 'Red Devils', ehe er auf Leihbasis zu Borussia Dortmund zurückkehrte. Anschließend folgten weitere Leihstationen beim FC Chelsea und bei Aston Villa. Manchester United hätte wohl die Möglichkeit gehabt, den auslaufenden Sancho-Vertrag per Klausel kurzfristig zu verlängern und so doch noch eine Ablöse einfordern zu können.

Doch diese Option wurde nicht genutzt. Sancho war 2021 für rund 85 Millionen Euro mit großen Hoffnungen verknüpft zu Manchester United gewechselt. Vorher hatte er bei Borussia Dortmund von 2017 bis 2021 für Furore gesorgt. Doch der Engländer konnte die in ihn gesetzten Erwartungen in Manchester nie erfüllen.

Bei seinen 83 Einsätzen für Man United erzielte er nur 12 Tore (6 Vorlagen). Zudem überwarf er sich 2023 mit Ex-United-Trainer Erik ten Hag, was damals zu seiner Leih-Rückkehr zum BVB führte. Apropos BVB: Sancho wäre jetzt ablösefrei zu haben. Wechselt er also wieder in den Ruhrpott?

Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book hielt sich im Interview mit SPORT BILD bezüglich einer erneuten Sancho-Rückkehr bedeckt: 'Jadon ist ein guter, kreativer Spieler. Und bevor die Frage kommt: Wahrscheinlichkeiten, ob wir einen Spieler verpflichten, werde ich nicht abgeben.

' Ein Transfer von Ex-Publikumsliebling Sancho ist aktuell eher unwahrscheinlich. Intern wird weiter abgewogen, ob Sancho den Verein überhaupt weiterbringt. In der abgelaufenen Saison konnte er auf Leihbasis bei Aston Villa nicht glänzen (39 Spiele, ein Tor, drei Vorlagen). Dass der Flügelstürmer nach der Entscheidung von Manchester United keine Ablöse kosten würde, wäre aber zumindest ein Vorteil





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