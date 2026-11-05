Jaecoo 5 Test: Hybrid und Elektro mit Karaoke-Funktion

Der neue Jaecoo 5 kombiniert SUV-Design mit Alltagsnutzen. Tests zeigen Verbrauch, Funktionen und Preise des chinesischen Fahrzeugs für den deutschen Markt.

Der chinesische Automobilhersteller Chery Group ist seit dem Jahreswechsel 2025 fest auf dem deutschen Markt etabliert. Unter den Marken Omoda und Jaecoo bietet das Unternehmen seine ersten Modelle in Deutschland an. Im Fokus der aktuellen Presse-Rundfahrt stand dabei der Jaecoo 5 . Dieses SUV überzeugt durch eine klare Silhouette und moderne technische Ausstattungen, die gezielt auf den urbane Fahralltag zugeschnitten sind.

Technische Merkmale und Fahrperformance

Der Jaecoo 5 wird in Deutschland zunächst ausschließlich mit Vorderradantrieb ausgeliefert. Die Wahl des Antriebsstrangs lässt sich am Erscheinungsbild der Fahrzeugfront eindeutig erkennen. Der Vollhybrid besitzt einen großen Kühlergrill im Wasserfall-Design. Im Gegensatz dazu verfügt die Elektrovariante über eine verkleidete, grillfreie Front. Die aktive Klappentechnik darunter dient der Verbesserung der Aerodynamik und der Motorbelüftung.

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Die Fahrleistungen beider Varianten liegen sehr nah beieinander. Der Hybridwagen mit Turbo-Benziner benötigt für die Beschleunigung von null auf hundert Stundenkilometern 7,9 Sekunden. Dies ist nur 0,2 Sekunden langsamer als die reine Elektroversion. Beide Antriebe bieten eine flexible Fahrdynamik in den Modi Eco, Normal und Power. Diese Modi werden nicht nur visuell angezeigt, sondern das System spricht die gewählte Einstellung auch akustisch aus.

Der Fokus der aktuellen Testfahrt lag auf der Hybrid-Variante. Auf der Route von Berlin nach Potsdam und über den früheren Flugplatz Gatow betrug der gemessene Verbrauch der letzten fünfzig Kilometer zwischen 4,0 und 4,4 Liter pro hundert Kilometer. Der Hersteller gibt einen kombinierten Normverbrauch von 5,3 Litern an. Die Reichweite einer Tankfüllung beträgt bis zu 980 Kilometer. Die Elektroversion schafft mit ihrer Akkuladung hingegen nur 402 Kilometer. Der Start der E-Auto-Produktion in Barcelona ist für das Frühjahr 2027 geplant.

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Innovative Ausstattung und Komfortfunktionen

Das zentrale Infotainment-System zeigt ein 13,2-Zoll-Display im Fahrzeuginneren. Eine besondere Funktion ist der integrierte Karaoke-Mixer . Diese Funktion erfordert jedoch ein separates Mikrofon als Zubehör und einen Adapter zur Verbindung mit dem System. Die Audioausgabe erfolgt über die normalen Lautsprecher des Fahrzeugs. Die Integration von Soundeffekten soll die eigene Stimme optimieren. Diese Funktion hebt sich deutlich von der üblichen Nutzung der Bordcomputer ab.

Der Komfort für Mitreisende, insbesondere Haustiere, steht im Fokus der Ausstattung. Die Modellreihe Exclusive bietet Sitze aus haustierfreundlichem Kunstleder an. Diese Materialien sind vom TÜV Süd zertifiziert. Die Hersteller geben eine antibakterielle Hemmrate von 99,9 Prozent an. Die Oberfläche ist kratzresistent und lässt sich mit einem feuchten Lappen leicht reinigen. Die Elektroversion verfügt zusätzlich über einen Haustier-Modus. Dieser hält die Temperaturen im Wageninneren auch bei hohen Außentemperaturen moderat. Damit sollen Rettungsversuche bei abwesendem Fahrer vermieden werden.

Geländetauglichkeit und Alltagstauglichkeit

Die Bodenfreiheit des Elektrofahrzeugs beträgt 166 Millimeter. Der Hybridwagen weist etwas weniger Bodenfreiheit auf. Die Konstruktion ähnelt geländegängigen Fahrzeugen und besitzt einen robusten Offroad-Charakter. Der Hersteller empfiehlt die Fahrzeuge jedoch nicht für wilde Geländefahrten. Stattdessen sollen sie Schotterwege oder holprige Zufahrten zu Campingplätzen souverän meistern. Der Wendekreis von 10,9 Metern sorgt für eine gute Manövrierfähigkeit.

Die Fahrzeugabmessungen sind auf urbane Herausforderungen optimiert. Enge Kurven, dicht gedrängter Verkehr und Parkhäuser, die nicht auf moderne Fahrzeugbreiten vorbereitet sind, lassen sich damit gut bewältigen. Der geräumige Kofferraum bietet ausreichend Platz für Ausflüge. Der Hybridantrieb füllt seine Batterie automatisch durch den Benziner und die Rekuperation beim Bremsen. Eine externe Ladung ist für den Betrieb nicht zwingend erforderlich.

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Marktpositionierung und Verfügbarkeit

Omoda & Jaecoo Deutschland trat erst mit dem neuen Jahr im Markt auf. Die Unternehmensniederlassung befindet sich derzeit noch nicht in der deutschen Hauptstadt Berlin. Die nächstgelegenen Vertretungen sind in Magdeburg und Leipzig zu finden. Die Presse-Rundfahrt startete daher im Jagdhaus Spandau. Der Standort liegt idyllisch an der Havel. Die Region war zu DDR-Zeiten durch Grenzsicherungsmaßnahmen geprägt.

Die Strategie des Herstellers richtet sich auf die lückenlose Abdeckung verschiedener Antriebsarten. Sowohl konventionelle Verbrenner als auch elektrische Modelle werden parallel angeboten. Dies soll die Kundenbindung unabhängig von der aktuellen Energiewende sichern. Die Preisgestaltung und die genauen Verfügbarkeitstermine für die Elektroversion in Deutschland stehen noch aus. Der Fokus liegt aktuell auf der Präsentation der technischen Möglichkeiten und der Markenidentität. Die Testphase dient der Verifizierung der Fahrqualität und der Komfortfunktionen im deutschen Straßenverkehr.