Die Immobiliengesellschaft Jagdfeld präsentiert einen überarbeiteten Verkaufsvorschlag für das Hotel Adlon. Neue Konditionen sollen die Gesellschafter des Fundus-Fonds überzeugen.

Die Immobilienfirma Jagdfeld hat in Berlin einen neuen strategischen Vorschlag zur Veräußerung des Hotel Adlon vorgelegt. Dieser Entwurf richtet sich an die Gesellschafterinnen und Gesellschafter des beteiligten Fonds, um den Verkauf der renommierten Immobilie voranzutreiben. Das Unternehmen strebt dabei an, die im September gescheiterte Transaktion erneut auf die agenda zu setzen und die notwendigen Mehrheiten zu gewinnen.

Konkurrenzloser Verkaufsentwurf mit niedrigerer Prämie

Der vorliegende neue Vorschlag der Jagdfeld Immobilien enthält signifikante Anpassungen im Vergleich zur ursprünglichen Konzeption, die im September abgelehnt wurde. Für den Fall, dass der Kaufpreis eine Marke von 300 Millionen Euro überschreitet, ist eine feste Erfolgsprämie in Höhe von zehn Prozent des Mehrerlöses vorgesehen. Damit entfällt die zuvor diskutierte gestaffelte Struktur, die Jagdfeld einen Anteil von zwanzig Prozent am Gewinnzusatz eingeräumt hätte, falls der Preis über 310 Millionen Euro gelegen hätte. Zudem hat das Unternehmen die Schwelle für den Mindestverkaufspreis von ursprünglich 280 Millionen Euro auf nunmehr 300 Millionen Euro angehoben.

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Politik der Gesellschafter und frühere Mehrheitsprobleme

Die früheren Bedenken der Investorengruppe konzentrierten sich stark auf die finanzielle Vergütungsstruktur. Damals stimmten zwar 86 Prozent der Gesellschafter des Adlon-Fonds für den Verkauf, jedoch verfügten sie nur über 71,04 Prozent des Kapitals. Der Deal scheiterte, da eine Kapitalmehrheit von 75 Prozent erforderlich war. Vor allem die größeren Anteilseigner widersprachen dem Plan entschieden. Ihre Kritik richtete sich primär gegen die hohe Staffelmarge, die Jagdfeld beim Verkauf profitieren ließ, was sie als unfaire Belastung für die übrigen Investoren ansahen.

Investorenstruktur und Altersbedingte Neuordnung

Das Hotel Adlon ist integraler Bestandteil des Fundus-Fonds 31, dessen Management die Jagdfeld Immobilien wahrnimmt. Der Fonds umfasst rund 4000 Gesellschafter, bei denen es sich überwiegend um Privatanleger handelt. Laut Angaben des Managements befinden sich diese Anleger in einer Lebensphase, in der sie vermehrt von ihren Anteilen trennen möchten. Diese demografische Entwicklung der Investorenbasis war der Hauptgrund für die Ankündigung des Verkaufs vor einigen Monaten, da die Liquidität der Privatinvestoren gestärkt werden sollte.

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Istoriische Bedeutung und aktuelle Pachtverträge

Das luxuriöse Hotel in Ostberlin blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bei der Gründung vor fast 120 Jahren durch Lorenz Adlon begann. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, bei der das Gebäude bis auf einen Seitenflügel abbrannte, erfolgte 1984 der vollständige Abbruch. In den 1990er Jahren wurde die Stätte nach Originalplänen wiedererrichtet und am 23. August 1997 neu eröffnet. Heute wird die Liegenschaft von der Luxushotelgruppe Kempinski betrieben, wobei der Pachtvertrag bis Ende 2032 läuft.

Rechtliche Folgen für den Betrieb nach dem Verkauf

Der beabsichtigte Verkauf der Immobilie hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf den laufenden Pachtvertrag. Die Nutzung durch Kempinski bleibt bis zum Jahresende 2032 gesichert, unabhängig davon, wer der neue Eigentümer der Immobilie sein wird. Wie sich die strategische Ausrichtung oder die Zusammenarbeit nach diesem Datum entwickeln wird, ist derzeit noch nicht geklärt. Die aktuellen Verhandlungen konzentrieren sich ausschließlich auf den Eigentümerwechsel und die Anpassung der finanziellen Konditionen für die beteiligten Fondsstruktur.