Die Immobilienfirma Jagdfeld legt den Anteilseignern des Adlon-Fonds einen aktualisierten Vorschlag zum Verkauf der Berliner Immobilie vor, um die erforderliche Mehrheit zu erzielen.

Die Immobilienfirma Jagdfeld hat den Gesellschaftern des Adlon-Fonds einen überarbeiteten Entwurf für den Verkauf des bekannten Berliner Luxushotels vorgelegt. Diese Maßnahme stellt den zweiten konkreten Versuch dar, den Verkauf der Immobilie voranzutreiben, nachdem ein früherer Antrag im September an der notwendigen Mehrheit gescheitert war. Ein Sprecher der Jagdfeld-Gruppe bestätigte diese Entwicklung gegenüber dem Tagesspiegel, nachdem die Deutsche Presse-Agentur zuvor darüber berichtet hatte.

Geänderte Konditionen für die Verkaufsabwicklung

Der neue Vorschlag sieht deutliche Änderungen bei den finanziellen Rahmenbedingungen im Vergleich zum ursprünglichen Plan vor. Im September hatte die Jagdfeld-Gruppe noch eine gestaffelte Erfolgsbeteiligung gefordert, die den Anteil am Mehrerlös erhöht hätte, falls der Kaufpreis die Marke von 310 Millionen Euro überschreitet. In dem nun vorliegenden Entwurf ist diese Staffelung nicht mehr enthalten. Stattdessen beträgt die Erfolgsprämie für Jagdfeld nun fest zehn Prozent des Mehrerlöses, sofern der Verkaufserlös 300 Millionen Euro übersteigt.

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Zusätzlich hat das Unternehmen die Mindestanforderungen an den Kaufpreis angepasst. Während Jagdfeld zuvor noch einen Mindestverkaufspreis von 280 Millionen Euro angesetzt hatte, liegt die neue Untergrenze nun bei 300 Millionen Euro. Diese strukturelle Anpassung zielt darauf ab, die Bedenken der großen Anteilseigner zu zerstreuen, die im September gegen den Deal gestimmt hatten und die vorherige Vergütungsstruktur kritisiert hatten.

Notwendige Mehrheiten und Positionen der Stakeholder

Der Scheitern des ersten Antrags im September resultierte aus einer Diskrepanz zwischen den stimmenden Investoren und der benötigten Kapitalmehrheit. Zwar hatten 86 Prozent der Gesellschafter des Adlon-Fonds für den Verkauf gestimmt, doch diese Gruppe hielt nur 71,04 Prozent des Kapitals. Für die Genehmigung war jedoch eine Mehrheit von 75 Prozent des Gesamtkapitals erforderlich. Die größten Gegner des Verkaufs waren vor allem die institutionelleren oder vermögenderen Anteilseigner, die sich gegen die ökonomischen Konditionen für Jagdfeld aussprachen.

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Anno August Jagdfeld, persönlich haftender Gesellschafter des Fonds, betonte in einer öffentlichen Mitteilung die Rolle des Verwaltungsrats. Er führte aus, dass Umsicht und Geschick der Gremien zu den aktuellen wirtschaftlichen Verbesserungen zugunsten aller Gesellschafter geführt hätten. Die Gremien sind nun zuversichtlich, dass mit diesen modifizierten Konditionen die erforderliche Mehrheit für die Beschlussfassung am kommenden Abstimmungstermin erreicht werden kann. Die Abstimmung wird kurz vor Weihnachten erwartet.

Historischer Hintergrund und Auswirkungen auf den Betrieb

Das Hotel Adlon ist Teil des Fundus-Fonds 31, der von Jagdfeld verwaltet wird. Rund 4000 Gesellschafter sind in diesem Fonds investiert, wobei es sich überwiegend um Privatanleger handelt. Laut Jagdfeld sind diese Anleger inzwischen in einer Lebensphase angekommen, in der sie sich von ihren Anteilen trennen möchten, was den Verkaufsdruck erhöht. Das historische Gebäude wurde im 19. Jahrhundert von Lorenz Adlon gegründet, brannte zwischen 1945 und einem Seitenflügel ab und wurde 1984 vollständig abgerissen. Anno August Jagdfeld ließ das Gebäude in den 1990er Jahren nach Originalplänen wiedererrichten.

Am 23. August 1997 erfolgte die Neueröffnung des Hotels. Seitdem wird es von der Luxushotelgruppe Kempinski betrieben. Ein entscheidender Aspekt für die Zukunft des Standorts ist, dass der bestehende Pachtvertrag mit Kempinski bis Ende 2032 läuft und durch den Verkauf der Immobilie unberührt bleibt. Wie sich die operative Führung oder die künftige Entwicklung des Hotels nach dem Eigentümerwechsel gestalten wird, bleibt derzeit unklar. Für die Jagdfeld-Gruppe bleibt die Woche mit anderen Berliner Projekten weiterhin von Bedeutung.