Jäger findet tote Leiche in Wald - Polizei sucht nach Hinweisen aus Deutschland

Ein Jäger in Österreich hat eine tote Leiche in seinem Wald gefunden und den Fund erst zehn Jahre später gemeldet. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen aus Deutschland, da ein Radtrikot des Opfers auf eine Verbindung nach Deutschland hindeutet.

In Österreich beschäftigt die Kriminalpolizei ein außergewöhnlicher Fall: Ein Jäger entdeckte im Mai 2025 in seinem Wald bei Bretsteingraben in der Steiermark eine Leiche und ein Fahrrad .

Bei der Befragung stellte sich heraus, dass der Jäger die Leiche bereits in den Jahren 2014 oder 2015 gefunden hatte, den Fund aber erst zehn Jahre später meldete. Die Polizei konnte nur noch Knochen und Kleidungsreste sichern. Die Todesursache ist unklar, Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Ein graues Radtrikot des Opfers führt die Spur nach Deutschland, da es von der 'National Cycling Academy' im Raum Bremen an Teilnehmer von Spinning-Kursen in den Jahren 2008 und 2009 ausgegeben wurde.

Das Fahrrad der Marke 'Cube' wurde zwischen 2003 und 2007 in Deutschland verkauft. Die Polizei hofft insbesondere auf Hinweise aus Deutschland





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