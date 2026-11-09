Jaguors Defense-Transaktionen vor der Trade Deadline: Bates, Godchaux und Davis

Die Jacksonville Jaguars haben die Defense vor der Deadline massiv verstärkt. Mit Jessie Bates, Davon Godchaux und Jordan Davis soll die Spitzenposition in der AFC South gefestigt werden.

Die Jacksonville Jaguars haben ihre Defensive vor der bevorstehenden Trade Deadline am 10. November massiv gestärkt. Der Tabellenführer der AFC South sicherte sich die Dienste von Safety Jessie Bates von den Atlanta Falcons, Defensive Tackle Davon Godchaux von den New Orleans Saints sowie den defensive lineman Jordan Davis von den Philadelphia Eagles. Diese strategischen Zukäufe deuten auf einen klaren All-In-Anspruch der Franchise hin, um die Playoff-Qualifikation sicherzustellen.

Kernpunkte der Transaktionen

Die Jacksonville Jaguars holen kurz vor dem 27. Oktober doppelte Verstärkung für ihre Defense. Wie Berichte von "ESPN" und "Netflix"-Reporter Tom Pelissero ergeben, kommt Safety Jessie Bates zu den "Jaguars". Zusätzlich sicherte sich die Mannschaft Davon Godchaux von den New Orleans Saints für die Defensive Line. Für den Gewinn von Bates stellten die Atlanta Falcons einen Zweitrunden-Pick im kommenden Draft sowie einen Fünftrunden-Pick im Draft 2028 in Aussicht. Der einmalige Pro Bowler befindet sich im letzten Jahr seines Vierjahresvertrags über 64 Millionen US-Dollar. In dieser Saison erzielt er bereits 60 Combined Tackles in neun Spielen, wobei ihm 14 Tackles bei der jüngsten 17:34-Niederlage in Madrid gegen die Baltimore Ravens gelangen.

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Für den zweiten Akquisiteur, Davon Godchaux, zogen die Saints einen Siebtrunden-Pick für das Jahr 2026 als Teil des Deals ab. Der 26-jährige Spieler befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr, das ihm in zwei Jahren insgesamt elf Millionen US-Dollar einbringt. Er steht in dieser Saison bei 15 Combined Tackles und wird in Jacksonville die Lücke schließen, die Eric Murray durch eine Ellbogenverletzung hinterlässt, die ihn den Rest der Saison ausfallen lässt. Am Dienstagmorgen twitterte Bates voller Vorfreude: "Als Jaguar erwacht." Die Details zum genauen finanziellen oder pick-bezogenen Preis des Davis-Deals wurden noch nicht offiziell kommuniziert, jedoch soll dieser Deal bis zum Wochenende abgeschlossen sein.

Der dritte und jüngste Zug betrifft Jordan Davis, der seit seinem NFL-Eintritt 2022 für die Philadelphia Eagles auflief. Die Eagles erhielten im Gegenzug einen Vertragsverlängerungspfad bis 2027 sowie einen Zweitrunden-Pick im Draft 2029. Davis, der in dieser Saison bislang auf 31 Combined Tackles, 1,5 Sacks und einen verteidigten Pass kommt, bringt einen Dreijahresvertrag über 78 Millionen US-Dollar mit. Er spielt aktuell unter der Fifth Year Option. Für die Jaguars stellt der Erwerb von Davis, der zudem einen Dreijahresvertrag über 78 Millionen US-Dollar mit sich bringt, eine massive Investition in die Zukunft dar.

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Positionen der Parteien und Hintergrund

Die Jacksonville Jaguars führen mit einer Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen die AFC South klar an und haben beste Chancen auf die Playoffs. Diese Dominanz rechtfertigt den risikoreichen Move, da die Mannschaft nach aktuellem Stand beim kommenden Draft keine Picks in der ersten und zweiten Runde mehr besitzt. Die "Eagles" hingegen haben durch diese Transaktionen nun für die kommenden drei Drafts insgesamt fünf Picks in der ersten Runde und fünf Picks in der zweiten Runde. Diese Strategie stärkt ihren Aufbau für die nächsten Jahre erheblich, während Jacksonville sofortige Konkurrenzfähigkeit priorisiert. Jordan Davis kommt mit einem Dreijahresvertrag über 78 Millionen US-Dollar in Jacksonville an.

Für die Atlanta Falcons bedeutet der Verlust von Jessie Bates einen Rückschritt. Die Falcons liegen mit einer Bilanz von drei Siegen und sechs Niederlagen auf dem letzten Platz der NFC South. In dieser Division weisen alle vier Teams drei Siege auf, was die Konkurrenz im nächsten Jahr verschärft. Die Falcons erhielten wertvolle Draft-Kapitalien zurück, was ihre Flexibilität für zukünftige Roster-Entscheidungen erhöht. Die New Orleans Saints haben ein Spiel weniger absolviert und belegen mit einer Bilanz von drei Siegen und fünf Niederlagen Platz zwei ihrer Division.

Jessie Bates wechselt nun zu seinem dritten NFL-Team. Er wurde 2018 von den Cincinnati Bengals in der zweiten Runde gedraftet und spielte seit 2023 für die Falcons. Davon Godchaux landete nach seiner Zeit als Undrafted Rookie bei den Arizona Cardinals im Jahr 2017, wechselte 2021 zu den New England Patriots und zog 2025 nach New Orleans. Die strategische Ausrichtung der Jaguars zeigt, dass sie bereit sind, Assets für sofortigen Erfolg zu opfern. Die Falcons müssen nun mit den erhaltenen Picks einen neuen Kern aufbauen, während sie weiterhin in einer hart umkämpften Division antreten.

Auswirkungen und weitere Entwicklungen

Die Transaktionen haben unmittelbare Auswirkungen auf die aktuelle Saisonplanung der Jacksonville Jaguars. Da der Deal um Jordan Davis bis zum Wochenende abgeschlossen werden soll, wird er für das kommende Spiel der Baltimore Ravens am Donnerstagabend nicht verfügbar sein. Baltimore spielt am selben Abend gegen die Jaguars, und für diese Partie wird Undrafted Rookie Joe Fagnano die Offense anführen müssen. In Baltimore selbst gibt es personelle Engpässe: Quarterback Tyler Huntley zog sich am vergangenen Wochenende beim ersten Snap eine Daumenverletzung zu und fällt mehrere Wochen aus. Sogar ein Saisonende steht für ihn im Raum. Bei Tyler Huntley ist zudem eine Zehenverletzung, auch als "turf toe" bekannt, der Grund für seinen Ausfall.

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Auch in der AFC North gibt es Unsicherheiten. Die Ravens stehen nach acht Wochen bei einer Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen. Der Rückstand auf die Pittsburgh Steelers in der Division beträgt zwei Siege. Quarterback Lamar Jackson wurde nach seinem Comeback-Sieg durch Gardner Minshew zur Nummer drei degradiert, was die interne Konkurrenzsituation widerspiegelt. Während die Ravens um ihre Position kämpfen, festigen die Jaguars ihre Rolle als Titelkandidat. Die Verstärkung der Defense durch Bates, Godchaux und Davis soll dabei helfen, die Defensive auf das nächste Level zu heben.

Gleichzeitig lichtet sich das Feld der Interessenten am 27-jährigen Star-Running-Back Jonathan Taylor von den Indianapolis Colts. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, konkretisiert sich das Trade-Feld. Die Colts haben durch den vorherigen Transfer von Pro Bowl Defensive Tackle DeForest Buckner zu den San Francisco 49er bereits einen Drittrunden-Pick 2027, einen Viertrunden-Pick 2027 und einen Fünftrunden-Pick 2028 erhalten. Mit der Trade Deadline am 10. November ist mit einer baldigen Entscheidung für Taylor zu rechnen, was die Bewegungsmarke im gesamten Liga-Kontext weiter antreibt. Die Jacksonville Jaguars haben somit einen klaren Schwerpunkt auf ihre Defensive gelegt, um die Playoff-Chancen maximal zu erhöhen.