Jahmai Simpson-Pusey's Return to the 1. FC Köln Squad and Tom Krauß's Departure

The news text discusses the return of Jahmai Simpson-Pusey to the 1. FC Köln squad and the departure of Tom Krauß from the team.

Der Kader-Rauswurf von Abwehr star Jahmai Simpson-Pusey (20) war das große Thema beim 1. FC Köln rund ums letzte Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (1:3).

Der Engländer war am vergangenen Sonntag zu spät zum morgendlichen Anschwitzen erschienen. Trainer René Wagner (37) griff durch und strich den Profi aus seinem Aufgebot. Saisonspiel beim FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) wird Simpson-Pusey wieder zurückkehren. Trainer Wagner hat den Verteidiger begnadigt, das Thema ist für den Coach desdurch.

"Er war bis jetzt immer pünktlich. Jahmai ist vollumfänglich dabei und eine Option für die Startelf", erklärte Wagner am Donnerstagmittag.

Dagegen wird Tom Krauß (24) nicht mehr mit nach München reisen. Der defensive Mittelfeldspieler plagt sich laut Wagner "seit sechs Wochen mit Kniebeschwerden herum, er hat alles für den Klassenerhalt gegeben. Gegen Heidenheim waren die Schmerzen akut, jetzt ist es für Tom an der Zeit, das Knie zu schonen.

". Der Wechsel in der Startelf ist vorprogrammiert: Eric Martel (24) übernimmt nach seiner Gelbsperre den Platz von Krauß





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