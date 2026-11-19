Detroit Lions Running Back Jahmyr Gibbs überholt Terrell Davis als Spieler mit den meisten Touchdowns in den ersten vier Jahren. Seine Leistungen bei 35:10 gegen die München Kings.

Der US-amerikanische American-Football-Spieler Jahmyr Gibbs hat in seiner Rookie-Phase bis zum vierten Jahr einen historischen Rekord in der National Football League aufgestellt. Der 24-jährige Running Back der Detroit Lions erzielte insgesamt 61 und 62 Touchdowns in seiner Karriere und überholte damit den ehemaligen Star der Denver Broncos, Terrell Davis, der auf 54 Touchdowns kam. Diese Leistung platz Gibbs in eine hoch-exklusive Gruppe von Spielern, die vor ihrem 25. Geburtstag mindestens 50 Rushing-Touchdowns erzielt haben, zu der auch die Legenden Barry Sanders mit 58 und Emmitt Smith mit 57 Touchdowns gehören.

Statistische Dominanz im deutschen Auslandsspiel

Bei dem denkwürdigen Spiel in München, das die Detroit Lions mit 35:10 gegen die München Kings gewannen, zeigte Gibbs eine herausragende statistische Performance. Er kam auf insgesamt 252 Yards Raumgewinn, darunter 153 Yards am Boden und 99 Yards durch die Luft. Der explosive Back markierte dabei seine Karriere-Touchdowns Nummer 61 und 62. Sein Teamkollege und deutscher Superstar Amon-Ra St. Brown, der 27 Jahre alt ist, schrieb die größte Geschichte im Spielverlauf, doch Gibbs wurde zum sportlichen Helden des Abends aufgrund seiner individuellen Rekordergebnisse.

Also read Aidan Hutchinson Saison aus wegen schwerer Knieverletzung bei Detroit Lions

Anerkennung durch Quarterback und Teamkollegen

Die besondere Natur der Leistungen von Jahmyr Gibbs wurde auch von Detroit Lions Quarterback Jared Goff, der 32 Jahre alt ist, explizit anerkannt. Goff erklärte in einem Interview, dass man sich manchmal selbst kneifen müsse und die besonderen Fähigkeiten von Gibbs nicht als selbstverständlich ansehen dürfe. Die Leistungen von Gibbs stellten nicht nur ein individuelles Wunder dar, sondern festigten auch den Ruf des Detroit Lions Teams als eine der dominanten Kräfte in der aktuellen NFL-Saison. Der Kontext des Spiels in der Allianz Arena unterstreicht die globale Reichweite und das Niveau der Liga.

Advertisement

Persönliche Vorlieben und kultureller Hintergrund

Neben seiner sportlichen Exzellenz offenbarte Gibbs im Gespräch mit Amon-Ra St. Brown während eines Podcasts seine persönlichen, bodenständigen Präferenzen. Auf die Frage nach seinem Aufenthalt in Deutschland gab er an, die Leute seien nett gewesen, jedoch sei er wählerisch beim Essen. Gibbs besuchte McDonald's, fand die Chicken Nuggets aber zu weich und nicht knusprig, und kritisierte auch den Schoko-Shake. Im Gegensatz zu Teamkollegen wie Isaac TeSlaa, 24, und Hogan Hatten, 26, die Lederhosen trugen und in die bayerische Kultur eintauchten, hielt sich Gibbs an seine vertrauten Speisen.

Vertragssicherheit und bescheidene Lebensweise

Gibbs stammt aus schwierigen Verhältnissen und lebte zeitweise in einer Notunterkunft, bevor er mit 15 Jahren adoptiert wurde, was Stabilität in sein Leben brachte. Trotz seines aktuellen Vertrags, der ihn bis zu 75 Millionen Dollar verdienen lässt, bleibt er bescheiden. Er gab zu, dass er außer beim Frühstück und Abendbrot, das ihm und dem Team bereitgestellt wurde, kaum andere Mahlzeiten zu sich genommen habe. Das Frühstück bestand für ihn aus Eiern, Speck und Pfannkuchen, was seine bodenständige Natur auch unter den internationalen Bedingungen bestätigt.