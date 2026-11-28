Detroit Lions Star Jahmyr Gibbs und Model Madisyn Anderson trennen sich nach drei Jahren. Die Nachricht folgt auf eine exzellente Leistung im Thanksgiving-Spiel.

Der Runningback der Detroit Lions, Jahmyr Gibbs, hat sich von seiner langjährigen Partnerin getrennt. Das Model Nicole Anderson, das unter dem Namen Madisyn bekannt ist, gab die Trennung in einem Kommentar auf der Social-Media-Plattform TikTok bekannt. Die beiden waren seit mehr als drei Jahren zusammen und waren in den sozialen Medien oft gemeinsam zu sehen.

Trennung nach Thanksgiving-Leistungen

Die ersten Gerüchte über eine Trennung des Paares tauchten am vergangenen Donnerstag auf. Dieser Tag fiel genau mit dem traditionellen Thanksgiving-Spiel der Liga zusammen. Gibbs lief bei diesem Match gegen die Chicago Bears eine beeindruckende Statistikeinlage auf. Im Stadion Ford Field absolvierte er 21 Laufversuche. Dabei erzielte er insgesamt 205 Yards Raumgewinn und drei Touchdowns.

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Ausgezeichnete Statistik im Spielverlauf

Obwohl Gibbs mit seiner Leistung herausragend war, reichte dies nicht zum Sieg der Detroit Lions. Die Chicago Bears konnten noch zu einem dramatischen Comeback ansetzen. Der Quarterback der Bears, Caleb Williams, führte sein Team zum endschließlichen 39:35-Sieg. Für Gibbs selbst markiert diese Performance einen weiteren Höhepunkt in seiner aktuellen Karriere.

Heiße Kandidaten auf den MVP-Titel

Sportlich befindet sich der 24-jährige Spieler in absoluter Topform. Mit aktuellen Kursen auf über 2700 Yards Raumgewinn in dieser Saison gilt er als einer der stärksten Anwärter auf den wertvollsten Spieler der Liga. Fans und Experten diskutieren intensiv über seine Chancen, die Auszeichnung zu erhalten. Seine konstanten hohen Leistungen in der Offensive sind dabei ein entscheidendes Argument.

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Reaktionen der sozialen Medien

Nach der Bestätigung der Trennung durch Anderson blieben die Reaktionen der Fans nicht aus. Einige Nutzer reagierten mit Humor und spekulierten, dass Gibbs nun noch fokussierter spielen könnte. Ein Post auf der Plattform X kommentierte dies mit dem Satz, dass der alleinstehende Spieler die gesamte Liga dominieren würde. Andere Fans scherzten darüber, dass er im nächsten Spiel sicher 300 Yards erreichen werde.

Support durch die Organisation

Nicht alle Reaktionen waren jedoch positiv oder humorvoll. Viele Anhänger des Paares äußerten Enttäuschung, da sie die Beziehung über Jahre hinweg beobachtet hatten. Parallel dazu heizten die Detroit Lions die Diskussion um die sportliche Leistung ihres Stars weiter an. Der offizielle Account der Franchise postete den Aufruf, die Nominierung von Gibbs als MVP weiter zu verbreiten, um seine Popularität zu steigern.