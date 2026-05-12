Jahrehoeher Antisemitische Vorfälle in Mecklenburg-Vorpommern:

Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Mecklenburg-Vorpommern stieg im vergangenen Jahr deutlich an. Besonders häufig sieht eine Meldestelle einen rechtsextremen Hintergrund.

Beleidigungen, Schmierereien oder Drohungen: Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Besonders häufig sieht eine Meldestelle einen rechtsextremen Hintergrund. In Mecklenburg-Vorpommern sind 2025 deutlich mehr antisemitische Vorfälle registriert worden als im Jahr zuvor.

Der Dokumentations- und Informationsstelle Antisemitismus MV (DIA. MV) wurden insgesamt 124 Fälle gemeldet - ein Anstieg um 35 Prozent im Vergleich zu 2024. Das geht aus dem jetzt vorgestellten Jahresbericht der Meldestelle hervor. Rechtsextremer Hintergrund häufig genannt Die dokumentierten Vorfälle reichen von verbalen Angriffen und antisemitischen Sprüchen bis hin zu Aufklebern, Schmierereien an Gedenkorten und Drohungen.

Auch körperliche Angriffe wurden erfasst. Dabei berücksichtigt DIA. MV ausdrücklich nicht nur strafrechtlich relevante Fälle, sondern auch Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Nach Angaben der Meldestelle lassen sich die Fälle unterschiedlichen politischen Hintergründen zuordnen.

In 45 Fällen sei ein rechtsextremer Hintergrund festgestellt worden - damit die größte Gruppe. Kulturministerin spricht von 'tägliche Aufgabe' Mecklenburg-Vorpommern Kulturministerin Bettina Martin (SPD) bezeichnete die Entwicklung als besorgniserregend.

'Der Kampf gegen Antisemitismus ist eine tägliche Aufgabe', sagte sie. Die Dokumentationsstelle existiert seit 2021 und wird nach Angaben des Ministeriums seit ihrer Gründung aus Landes- und EU-Mitteln gefördert. In diesem Jahr beträgt die Fördersumme rund 190.000 Euro. Die Zahlen der Meldestelle unterscheiden sich von der offiziellen Statistik des Innenministeriums.

Während DIA. MV auch niedrigschwellige Vorfälle dokumentiert, erfasst das Innenministerium antisemitische Delikte als politisch motivierte Kriminalität. Sodass die Zahl stieg nach Angaben des Ministeriums von 124 Fällen im Jahr 2024 auf 140 im Jahr 2025 - ein Plus von knapp 13 Prozent





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