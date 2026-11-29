Millionen Menschen haben eine seltene Erkrankung. Viele warten jahrelang auf eine Diagnose. In Aachen soll KI dabei helfen.

Seltene Erkrankungen betreffen Millionen Menschen, doch oft bleibt ihre Ursache lange unklar. In Aachen suchen Ärztinnen und Ärzte im Zentrum für seltene Erkrankungen der Uniklinik mit KI nach Diagnosen.

Die Ausstellung"Selten allein“ in der VHS Aachen zeigt die Betroffenen auf künstlerische Weise. Seltene Erkrankungen gehören zu den großen Rätseln der Medizin. In Deutschland sind schätzungsweise vier Millionen Menschen betroffen. Viele von ihnen warten jahrelang auf eine Erklärung für ihre Beschwerden.

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Auch Iris Donner-Hermanns aus Würselen kennt diese Hilflosigkeit. Die Sarkoidose-Patientin berichtet, wie schwer es ist, ernst genommen zu werden: "Man stößt von ärztlicher Seite eher auf Schwierigkeiten, weil die meisten Ärzte mit einer seltenen Erkrankung wie Sarkoidose nichts anfangen können. Wenn man dann also mit einem Problem zum Arzt geht, können die das oft nicht zuordnen. Man ist dann relativ hilflos.