Jake Bates: Vom Ziegelstein-Verkäufer zum NFL-Helden der Detroit Lions

Jake Bates überwindet die Entlassung durch die Houston Texans und wird mit der Detroit Lions zum entscheidenden Kicker in der NFL. Seine ungewöhnliche Geschichte.

Jake Bates hat den unvorstellbaren Weg von einem verzweifelten Arbeiter wieder an die Spitze der National Football League (NFL) zurückgelegt. Der Kicker der Detroit Lions war nach seiner Entlassung durch die Houston Texans im Sommer 2023 gezwungen, seinen Traumberuf aufzugeben und stattdessen den Verkauf von Ziegelsteinen zu beginnen. Diese dramatische Wende erfolgte, nachdem eine weitere Karrierechance in der nordamerikanischen Profiliga nicht in Sicht war.

Ursprung in Texas und gescheiterter Draft

Die Karriere von Jake Bates verläuft ungewöhnlich, da er ursprünglich aus dem Fußball stammt und erst später ernsthaft mit American Football begann. Während seiner College-Zeit trat er unter anderem für die Universitäten Texas State und Arkansas an. Dort wurde er vor allem für Kickoffs eingesetzt und schoss während seiner gesamten College-Karriere in einem einzigen Spiel kein Field Goal. Beim NFL-Draft 2023 wurde er nicht ausgewählt und erhielt seine erste NFL-Chance nur als undrafted Free Agent bei den Houston Texans. Doch auch diese Hoffnung wurde im August 2023 enttäuscht, als er von den Texans entlassen wurde.

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Durchbruch in der UFL mit Rekord-Treffern

Nachdem er in Houston sein Leben mit dem Verkauf von Baustoffen neu aufbauen musste, erhielt Bates schließlich seine zweite Chance bei den Michigan Panthers in der United Football League (UFL). Hier machte er auf sich aufmerksam, als er zum Saisonauftakt 2024 ein Field Goal aus einer Distanz von 64 Yards, das sind knapp 59 Meter, durch die Stangen hämmerte. Dieser Treffer stellte zu diesem Zeitpunkt einen Rekord in der UFL dar. Im weiteren Verlauf der Saison traf er sieben seiner elf Versuche aus mindestens 50 Yards Distanz. Diese enorme Schusskraft sorgte dafür, dass sich sein Name schnell auch jenseits der UFL herumsprach.

Wechsel zu den Lions und unverhoffte Position

Die Detroit Lions reagierten auf diese Leistung und verpflichteten Jake Bates im Juni 2024. Ursprünglich war geplant, dass er sich zunächst mit Michael Badgley um den Platz als Starting Kicker duellieren sollte. Diese Konkurrenz blieb jedoch aus, da Badgley sich schwer verletzte und für längere Zeit ausfiel. Plötzlich gehörte der Job Bates. Er nutzte diese unerwartete Gelegenheit und bewies, dass er unter Druck die entscheidenden Treffer setzen kann, was ihn von einem einfachen Ersatzspieler in einen zentralen Akteur verwandelte.

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Entscheidende Momente gegen die Vikings

Im Oktober 2024 zeigte Bates seine Bedeutung für das Team, als er das Spiel gegen die Minnesota Vikings mit einem Field Goal aus 44 Yards Distanz erst 15 Sekunden vor Schluss entschied. Dieser Treffer sicherte den Detroit Lions den Sieg und festigte seinen Status im Kader. Seine Performance unter Beweis zu stellen, kostete ihn jedoch nicht nur Kraft, sondern auch enorme Nervenstärke in kritischen Spielsituationen. Er bewies, dass er die hohe Erwartungshaltung der Fans und der Vereinsführung erfüllen kann.

Gegenspieler Houston und historische Rache

Noch spektakulärer wurde seine Geschichte in einem Spiel ausgerechnet gegen die Houston Texans, der Mannschaft, die ihn zuvor entlassen hatte. In der Stadt, in der er Ziegelsteine verkauft hatte, wurde er zum Helden der Lions. Er traf zunächst aus 58 Yards zum Ausgleich und versenkte mit Ablauf der Uhr ein 52-Yard-Field-Goal zum 26:23-Sieg. Heute steht Bates fest bei den Detroit Lions unter Vertrag und ist der Mann, der in den entscheidenden Momenten die Nerven behält. Seine Geschichte ist ein Beleg dafür, dass selbst der tiefste Fall kein Ende der Karriere bedeuten muss.