Jake Bates: Vom Ziegelstein-Verkäufer zum NFL-Star bei den Detroit Lions

Jake Bates verkauftte den Verkauf von Ziegelsteinen und wurde mit der Detroit Lions zur Schlüsselfigur in der NFL. Seine bemerkenswerte Karriere im Herbst 2024.

Jake Bates hat im Herbst 2024 eine der außergewöhnlichsten Karrierewendungen der modernen National Football League vollzogen. Nach einem abrupten Rückschlag in seiner beruflichen Laufbahn stieg der Kicker der Detroit Lions von einem Außenseiter zu einer unverzichtbaren Schlüsselfigur im Ligabetrieb auf. Seine Geschichte markiert einen radikalen Bruch mit der traditionellen Entwicklung von Profiathleten in den höchsten Spielklassen der Welt.

Rückkehr zur Normalität in Houston

Jake Bates verlor im Sommer 2023 seine einzige Hoffnung auf einen Vertrag in der besten Football-Liga der Welt, als die Houston Texans seinen Kader strichen. In dieser Phase war es für den Athleten nicht nur unmöglich, seine professionelle Sportlaufbahn fortzusetzen, sondern auch absurd vorstellbar, dass er später Spiele in dieser Liga entscheidend beeinflussen würde. Statt auf Football-Plätzen zu laufen, begann Bates in Houston ein völlig neues Leben und arbeitete als Verkäufer von Ziegelsteinen. Diese Entscheidung traf er, da er zu diesem Zeitpunkt den festen Glauben hatte, sein Traum vom Profifußball sei endgültig gestorben und er müsse eine andere berufliche Perspektive für sein weiteres Leben finden.

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Ungewöhnlicher sportlicher Werdegang

Batess sportlicher Werdegang wies bereits vor seiner Zeit in der Profiliga starke Abweichungen vom Standardprofil eines NFL-Kickers auf. Er kam ursprünglich aus dem Bereich des Fußballs und begann erst zu einem späteren Zeitpunkt, American Football ernsthaft zu verfolgen. Während seiner College-Karriere spielte er unter anderem für die Teams von Texas State und Arkansas. In diesem Zeitraum wurde er ausschließlich für das Ausführen von Kickoffs eingesetzt. Ein einziges Field Goal während seiner gesamten College-Zeit gelang ihm in keinem einzigen Spiel. Beim NFL Draft 2023 wurde er nicht ausgewählt und erhielt zwar im Anschluss eine kurze Chance bei den Houston Texans, wurde jedoch im August desselben Jahres erneut entlassen, was den NFL-Traum vorerst beendete.

Durchbruch in der UFL mit Rekordleistung

Seine zweite professionelle Chance erhielt Jake Bates schließlich bei den Michigan Panthers in der United Football League (UFL). Dort machte er im Saisonauftakt 2024 auf sich aufmerksam, als er ein Field Goal aus einer unglaublichen Distanz von 64 Yards schoss, was knapp 59 Metern entspricht. Zu diesem Zeitpunkt etablierte dies einen neuen Rekord in der Geschichte der UFL. In der weiteren Saisonverfolgung traf er sieben seiner elf Versuche aus einer Distanz von mindestens 50 Yards. Diese enorme Schusskraft verbreitete sich schnell bis in die NFL hinein und führte dazu, dass die Detroit Lions im Juni 2024 die Verpflichtung von Bates als Neuling vorantrieben.

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Ersteinsatz und Entscheidungsspiele im Oktober 2024

Ursprünglich war vorgesehen, dass sich der neue Kicker zunächst mit Michael Badgley um den Startplatz im Team der Detroit Lions duelliert. Diese Konkurrenzsituation endete abrupt, als Badgley sich schwer verletzte und der Job dadurch plötzlich an Bates fiel. Der ehemalige Verkäufer von Baustoffen nutzte diese Chance konsequent. Im Oktober 2024 entschied er das entscheidende Spiel gegen die Minnesota Vikings mit einem Field Goal aus 44 Yards Distanz, das er nur 15 Sekunden vor dem Ende der Spielzeit ins Tor schoss und Detroit damit den Sieg sicherte.

Sensationeller Gegengeruck in Houston

Seine Geschichte erlangte eine weitere Ebene der Bedeutung, als er ausgerechnet in Houston zum Helden für die Detroit Lions wurde, dem Ort, an dem er seinen NFL-Traum begraben und Ziegelsteine verkauft hatte. In diesem Spiel gegen die Texans traf er zunächst aus 58 Yards Distanz zum Ausgleich der Partie. Anschließend versenkte er mit Ablauf der Uhr ein 52-Yard-Field-Goal, das den Sieg für Detroit mit einem Endstand von 26 zu 23 sicherte. Dies unterstreicht die psychologische Stabilität, die Bates in den entscheidenden Momenten aufbringt, um die hohen Erwartungen seines neuen Arbeitgebers zu erfüllen.