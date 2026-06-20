Jake Dennis gewinnt spektakulär in Sanya - Titelkandidaten erleben Desaster

Beim Formel-E-Rennen in Sanya sichert sich Jake Dennis einen dramatischen Sieg von der Pole-Position. Während die Top 4 der Fahrerwertung ohne Punkte bleiben, kämpfen die Titelanywärter Evans, Rowland und Mortara mit Ausfällen, und auch Weltmeister Pascal Wehrlein fällt durch eine Strafe zurück. Maximilian Günther holt als bester Deutscher Platz fünf.

Das Rennen in Sanya war geprägt von zahlreichen Zwischenfällen und einer spektakulären Schlussphase, in der Jake Dennis von der Pole-Position aus den Sieg sicherte. Während Dennis feierte, erlebten die Titelanwärter ein dramatisches Wochenende: Der WM-Führende Mitch Evans schied nach einer Kollision mit Zane Maloney aus, Titelverteidiger Oliver Rowland beschädigte sein Auto durch einen Mauerkontakt und fiel aus, und Edoardo Mortara , Dritter der Gesamtwertung, musste nach einer Kollision mit einem beschädigten Frontflügel aufgeben.

Auch Pascal Wehrlein, Weltmeister von 2024, startete von Position sieben, lag lange in den Punkten, erhielt aber eine Fünf-Sekunden-Strafe und fiel auf Rang 14 zurück. Maximilian Günther erreichte als bester Deutscher den fünften Platz. Dennis, der das Rennen kontrollierte, betonte nach dem Zieldurchlauf, dass es ein anspruchsvolles Rennen mit vielen Überholmanövern war, aber sein Team zur richtigen Zeit Energie sparen und die wichtigen Positionen sichern konnte.

Felipe Drugovich, Zweiter, sah einen Aufwärtstrend nach einem schwierigen Saisonstart, und Pepe Marti, Dritter, war überrascht vom Podestplatz nach seinem Start von Platz 18, da die Strategie von Andretti ihnen half, mehr Energie zu konservieren als die Spitzengruppe. Diese Ergebnisse lassen die Fahrerwertung weiterhin offen, obwohl die Top 4 in Sanya punktelos blieben





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