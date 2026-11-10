Jake Lloyd: Wie der einstige Anakin-Skywalker-Darsteller heute aussieht

Der frühere Kinderstar Jake Lloyd verkörperte in Star Wars Episode 1 den jungen Anakin Skywalker. Sein Weg von Hollywood über Gefängnis und Klinik wird hier nachgezeichnet.

Der 1989 in Colorado geborene Schauspieler Jake Lloyd gilt als eines der tragischsten Beispiele für den Absturz eines Kinderstars. Bekannt wurde er durch die Rolle des jungen Anakin Skywalker in Star Wars Episode 1 - Die dunkle Bedrohung, die 1998 in die Kinos kam und von Teilen der Fans gemischt aufgenommen wurde.

Der Film war finanziell trotzdem ein großer Erfolg und spielte weltweit 924 Millionen US-Dollar ein. Lloyd selbst blieb als Darsteller umstritten, und sein Weg führte nach dem Kinoerfolg in eine Phase, die von Schlagzeilen und persönlichen Krisen geprägt war.

Also read Rückschlag für Honda-Werksteam: Luca Marini fällt für den Grand Prix aus

Frühe Karriere und die Rolle in Star Wars

Jake Lloyd war nach Angaben der Quelle erst fünf Jahre alt, als seine Familie nach Kalifornien zog. Kurz darauf wurde er von einer Talentagentur entdeckt, und es folgten Fernsehauftritte in Werbespots für Ford, Kentucky Fried Chicken und Bayer.

Auch in Serien wie Emergency Room und Pretender hatte Lloyd kleinere Auftritte. 1996 erhielt er die Hauptrolle des kleinen Jungen im Kinofilm Madison, bevor er zwei Jahre später die Rolle des jungen Anakin Skywalker übernahm.

Advertisement

Schwierige Jahre nach dem Kinoerfolg

Jake Lloyd wurde im Jahr 2000 für die Goldene Himbeere in der Kategorie Schlechtester Nebendarsteller nominiert. Danach zog er sich aus dem Filmgeschäft zurück und arbeitete stattdessen wieder als Werbedarsteller, wobei er von früheren Star-Wars-Marketingverträgen profitierte.

Im Jahr 2001 stand Lloyd noch einmal vor der Kamera, und zwar als 12-Jähriger im Indiefilm Madison. Dieser Auftritt war laut Bericht sein letzter vor der Kamera. Bis zu seinem Abschluss im Jahr 2007 besuchte er die Carmel High School im US-Bundesstaat Indiana, danach wurde es still um ihn.

Lloyd äußerte als Erwachsener mehrfach, dass er unter seiner Rolle als junger Anakin Skywalker stark gelitten habe. Nach Darstellung der Quelle beklagte er sich wiederholt, als Heranwachsender angefeindet worden zu sein, was schließlich dazu führte, dass er die Schauspielerei vollständig aufgab.

Verhaftung, Diagnose und heutiger Gesundheitszustand

Im Jahr 2015 geriet Jake Lloyd erneut in die Boulevardpresse, diesmal aus tragischen Gründen. Ihm wurde Fahren ohne Führerschein und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen, nachdem er sich laut Bericht eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte.

Advertisement

Kurz danach erklärte Lloyds Mutter, dass ihr Sohn an Schizophrenie leide, weshalb er aus dem Gefängnis in eine psychiatrische Klinik überführt worden sei. In den folgenden Jahren musste Lloyd immer wieder ein Krankenhaus aufsuchen. Nach einem weiteren längeren Klinikaufenthalt geht es ihm laut eigener Aussage inzwischen besser. Er befinde sich zwar weiterhin in Behandlung, allerdings nicht mehr stationär.