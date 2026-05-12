Jakes Paul Kampf-Karriere bleibt offen: Er fehlt ein Zahn, Operation, Implantat erforderlich

Jake Paul (29) hat nach dem brutalsten Abend seiner Karriere mit den Folgen des Knockouts gegen Anthony Joshua (36) zu kämpfen. Er erlitt einen doppelten Kieferbruch, musste operiert werden und fehlt nun ein Zahn.

Fünf Monate nach dem schmerzhaftesten Abend seiner Karriere kämpft Jake Paul (29) immer noch mit den Folgen des brutalen Knockouts im Kampf gegen-Gigant Anthony Joshua (36).

In der Nacht auf den 20. Dezember 2025 haute der Brite Paul in der sechsten Runde heftig auf die Matte und hinterließ dabei mehr als nur eine sportliche Niederlage. Der Internet-Star erlitt einen doppelten Kieferbruch und musste danach operiert werden: zwei Titanplatten, je eine pro Seite. Dazu mehrere Zähne entfernt.

Sieben Tage nur Flüssignahrung. Seine Zukunft im Box-Sport immer noch mehr als unsicher





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