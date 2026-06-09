Jakob Alberti completes world tour on foot, reaches Texas for World Cup

Jakob Alberti, a 26-year-old KSC fan, embarked on a world tour on foot in August 2024, covering more than 25,000 kilometers across 27 countries on four continents. He reached his destination, Texas, just in time for the World Cup.

Im August 2024 schwang sich Jakob Alberti (26) in Karlsruhe aufs Rad und startete seine Weltreise. 21 Monate trat er in die Pedale, immer Richtung Osten.

Mehr als 25.000 Kilometer legte er zurück, durchquerte 27 Länder auf vier Kontinenten. Nun hat der KSC-Fan sein Ziel erreicht: Pünktlich zur Fußball-WM ist er in Texas angekommen. Mit im Gepäck: das Trikot des Karlsruher SC. Alberti zu BILD: "Größere Schwierigkeiten gab es nicht.

Nervig war nur, wenn ich mehrmals am Tag einen Platten hatte und den Reifen in der prallen Sonne reparieren musste.





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