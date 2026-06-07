Der gebürtige Hamburger Jakob Golz wird nun gegen seinen ehemaligen Club antreten und ist bereit, sich der Herausforderung zu stellen.

Ein gebürtiger Hamburger, Jakob Golz , blickt voller Vorfreude auf das Pokal-Duell zwischen Rot-Weiß Essen und St. Pauli . Golz ist der Sohn der HSV-Legende Richard Golz und wird nun gegen seinen ehemaligen Club antreten.

Der 27-jährige Torhüter ist ein bekannter Name in Hamburg und hat bereits Erfahrungen im Pokal-Duell gesammelt. Mit der U19 des HSV hat er drei Derbys bestritten und zwei Siege und ein Remis errungen. Sein Vater Richard hat seine Unterstützung zugesagt und wird bei dem Pokal-Fight an der Hafenstraße vor Ort sein. Rot-Weiß Essen ist sportlich ein schwieriges Los, aber der Kiez-Klub ist bereit, diese Aufgabe anzunehmen.

Der Sportchef Andreas Bornemann weiß, dass es eine schwere Aufgabe auf die Kicker zukommt, aber er ist zuversichtlich, dass sie eine gute Rolle spielen werden. Der letzte sportliche Vergleich zwischen Essen und St. Pauli liegt schon 20 Jahre zurück, als St. Pauli in der Saison 2005/06 nur Fünfter wurde, während die Essener als Meister in die 2. Bundesliga aufstiegen.

Der Kiez-Klub hat in den vergangenen fünf Jahren dreimal im Viertelfinale gespielt und will auch in dieser Saison eine gute Rolle spielen. Durch diese Erfolge nahm der Kiez-Klub um die 7,5 Mio. Euro im DFB-Pokal ein. Jetzt steht der Kiez-Klub vor einer neuen Herausforderung, aber er ist bereit, sich dieser zu stellen





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