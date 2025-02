Jakob Ingebrigtsen bricht zwei Weltrekorde beim Leichtathletik-Meeting in Liévin

Der norwegische Leichtathlet Jakob Ingebrigtsen hat beim Hallenmeeting in Liévin, Frankreich, zwei Weltrekorde in einem einzigen Lauf aufgestellt. Er verbesserte den Rekord über 1500 Meter und die Meile, was ihn zu einem der erfolgreichsten Läufer der Welt macht.

Norwegens Weltklasse-Läufer Jakob Ingebrigtsen hat beim Leichtathletik -Hallenmeeting in Liévin , Frankreich, zwei Weltrekord e in einem einzigen Lauf aufgestellt. Der zweimalige Olympiasieger feierte einen überwältigenden Triumph, indem er in 3:45,14 Minuten die Meile in unter 3 Minuten und 46 Sekunden übertraf, was mehr als eine Sekunde unter dem alten Rekord lag, der erst vor fünf Tagen von Amerikaner Yared Nuguse bei den Millrose Games aufgestellt wurde.

Auf seinem Weg zu dieser historischen Zeit löste Ingebrigtsen auch seinen eigenen Weltrekord über 1500 Meter aus dem Jahr 2022. In 3:29,63 Minuten unterbot er die Marke und war fast eine Sekunde schneller als vor drei Jahren an derselben Stelle.





SPIEGEL_Sport / 🏆 45. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Leichtathletik Weltrekord Jakob Ingebrigtsen Liévin Norge

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jakob Ingebrigtsen stellt zwei Weltrekorde in Liévin aufDer norwegische Mittelstreckenläufer Jakob Ingebrigtsen hat beim Leichtathletik-Hallenmeeting in Frankreich zwei Weltrekorde aufgestellt. Der zweimalige Olympiasieger blieb über die Meile in 3:45,14 Minuten und über 1500 Meter in 3:29,63 Minuten schneller als der bisherige Rekord.

Weiterlesen »

Jakob Ingebrigtsen bricht zwei Weltrekorde in einem LaufDer norwegische Läufer Jakob Ingebrigtsen hat beim Leichtathletik-Hallenmeeting in Liévin gleich zwei Weltrekorde aufgestellt. Er lief die Meile in 3:45,14 Minuten und übertraf damit den Rekord des Amerikaners Yared Nuguse. Zudem verbesserte er seinen eigenen Weltrekord über 1500 Meter aus dem Jahr 2022 mit 3:29,63 Minuten.

Weiterlesen »

Leichtathletik: Ingebrigtsen bietet Weltrekord-Show in LievinZwei Weltrekorde in nicht einmal vier Minuten - der norwegische Mittelstreckenläufer hat beim Meeting in Frankreich wieder seine Klasse gezeigt.

Weiterlesen »

Ingebrigtsen mit zwei Weltrekorden in einem RennenZwei Weltrekorde auf einen Schlag: Der Norweger Jakob Ingebrigtsen hat im französischen Liévin in einem Rennen seine eigene Hallen-Bestmarke über 1500 m verbessert und dazu noch den gerade aufgestellten Rekord des US-Läufers Yared Nuguse über die Meile (1609 m) pulverisiert.

Weiterlesen »

Van der Poel siegt im Cross-Rennen von LiévinMathieu van der Poel gewinnt das Cross-Rennen in Liévin und stellt mit sieben Weltmeistertiteln den Rekord von Erik De Vlaeminck ein. Wout van Aert, sein ewiger Rivale, kommt auf dem zweiten Platz ins Ziel.

Weiterlesen »

Mathieu van der Poel fährt ungeschlagen zur Weltmeisterschaft in LiévinDer Niederländer gewann beim Weltcup in Hoogerheide auch sein siebtes Saisonrennen und will seinen Titel in Liévin verteidigen. Michael Vanthourenhout sicherte sich den Gesamtweltcup. Bei den Frauen setzte sich Lucinda Brand mit einer starken Solovorstellung durch und krönte ihren Weltcup-Gesamtsieg.

Weiterlesen »