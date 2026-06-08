Jakob Korte will sich bei den Preußen behaupten

Der 22-jährige Mittelfeldspieler Jakob Korte hat bereits zweimal versucht, sich bei den Adlerträgern durchzusetzen. Doch jetzt will er in seiner Heimatstadt endlich durchstarten und sich bei den Preußen behaupten.

Jakob Korte , ein 22-jähriger Mittelfeldspieler aus Münster , hat bereits zweimal versucht, sich bei den Adlerträger n durchzusetzen. Sein erstes Debüt gab er im Oktober 2024 bei einem 1:1 gegen Braunschweig, als er in der 69.

Minute für Rico Preißinger eingewechselt wurde. Ein Monat später folgte sein zweiter Kurzeinsatz bei einem knappen 0:1 gegen den 1. FC Köln. Um ihm mehr Spielpraxis zu ermöglichen, wurde er anschließend an den Regionalligisten VfB Lübeck ausgeliehen.

Doch sein Pech dort war, dass er sich nach nur 10 Partien eine hartnäckige Schambein-Entzündung zuzog, die ihn monatelang außer Gefecht setzte. Als er zur Zweitliga-Saison 2025/2026 an die Hammer Straße zurückkehrte, verpasste er nahezu die komplette Sommer-Vorbereitung und verlor dadurch den Anschluss ans Profi-Team. Doch Korte will sich bei den Preußen behaupten und hat bereits einen neuen Plan. Er will in seiner Heimatstadt endlich durchstarten.

Die Chance für Korte, der sich topfit fühlt für diese neue Herausforderung. Chefcoach Thomas Wörle hat bereits seine Jungs zur ersten Trainingseinheit einbestellt und Korte will von Beginn an Vollgas geben und nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Jakob Korte durchlief nahezu sämtliche Jugendmannschaften bei den Preußen und war bei den A-Junioren sogar Kapitän. Sportdirektor Jan Uphues lobt Korte als





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jakob Korte Preußen Münster Adlerträger Thomas Wörle Jan Uphues

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Richterbund mahnt Unabhängigkeit der Justiz von der Politik anDer Deutsche Richterbund mahnt eine stärkere Unabhängigkeit der Justiz von der Politik an.

Read more »

„Ein Meisterwerk“: In der ARD-Mediathek läuft jetzt einer der besten Filme der letzten Jahre gratisIn der ARD-Mediathek gibt es derzeit einen echten Schatz.

Read more »

Auf der Burg des schwarzen Barons : „Ich wäre der Letzte, der sich vom Kanzler abwendet“Christian Freiherr von Stetten ist kein CDU-Abgeordneter wie jeder andere: Er wohnt auf einem Schloss, baut Wein an – und entscheidet womöglich über die politische Zukunft von Friedrich Merz.

Read more »

MediaMarkt-Konkurrent greift durch: „Der Fall war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte“Hunderttausende Rezensionen verschwinden über Nacht von der Plattform.

Read more »