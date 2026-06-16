Der 1. FC Köln steht kurz vor dem Verkauf von Jakub Kaminski. Der junge Flügelspieler mit einer Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro sucht nach einem Sprung in die Premier League. Mehrere englische Clubs, darunter Brighton & Hove Albion, zeigen Interesse und der Verein muss nun entscheiden, ob der Verkauf den Kader und die Finanzen hilft. Das Transfer‑Drama könnte den Kölner Saisonplan durchbinden.

Was wird aus Jakub Kaminski (24)? Der 1. FC Köln hat den jungen Flügelspieler in diesem Sommer zwar per Kaufoption für 5,5 Millionen Euro fest verpflichtet, doch die Spielerperspektive scheint nun von den Erwartungen des Vereins abzuweichen.

Kaminski besitzt eine Ausstiegsklausel von mehr als 20 Millionen Euro und hat deutlich bekundet, dass die Premier League sein langfristiges Ziel bleibt. In den letzten Tagen hat sich aus diesem Grund eine echte Bewegung im Transfermarkt gezeigt. Polnische Medien haben bereits von einem Interesse des englischen Clubs Brighton & Hove Albion berichtet. Nach den jüngsten Auskünften der Bild erscheint aber Köln nicht der einzige potenzielle Interessenten.

Mehrere Top-Clubs in England haben ihr Interesse offiziell an das junge Talent aus dem Krefelds markiert. Der Sport-Boss des Kölner Vereins, Thomas Kessler, 40, steht in engem Kontakt mit der Agentur des Spielers und hat die Absichten von Kaminski stets im Blick. Kessler muss verkraften, dass sein Wunschkader nun unter dem zusätzlichen Druck eines möglichen Exports steht. Spielerisch hat Kaminski in der vergangenen Saison sieben Tore und fünf Vorlagen verzeichnet - ein solide Beitrag für einen Spieler seiner Altersgruppe.

Trotz dieser positiven Bilanz hat er seit Monaten deutlich gemacht, dass er den Sprung in die Premier League aktiv anstrebt. Bei einem Jugendturnier in Polen äußerte er in aller Ruhe: Es hängt davon ab, welche Optionen sich ergeben und ob ein Wechsel seinen Fortschritt bedeutet. Die deutsche Liga bleibt zwar ein attraktiver Ausgangspunkt, doch für Kaminski wäre die englische Challenge ein echter Karriereschritt. Die Entscheidung des Kölner Mädchens ist zweifelsohne auch wirtschaftlich bedeutsam.

Kessler plant, den Kader innerhalb des Geißbockheims weiter zu verstärken, und ein sachgerechter Verkauf von Kaminski würde die nötigen Mittel freisetzen - besonders im Nachhinein, wenn der Sponsorenkontrakt mit dem neuen Torhüter des Vereins vom 50‑Millionen‑Euro‑Transfer hingelatscht ist. Diese neuen finanziellen Aufschläge könnten dem Kölner Fußballszenario einen entscheidenden Schub geben. Zusammengefasst ist es wahrscheinlich, dass Kaminski den Club im Sommer verlässt. Für Köln bedeutet das eine bittersüße Wendung - sportlich mit hoher Bedeutung und finanziell mit enormem Nutzen.

Die Saison kommt an und die Entscheidung wird in den kommenden Wochen nun klar werden, ob der junge Spieler einen neuen Ausgangspunkt in der Premier League finden wird oder im deutschen Raum weiterblättern muss. In jedem Fall spiegelt die Situation die Dunkelheit und das große Interesse aus den englischen Top‑Clubs für die talentierten Nachwuchsspieler wider.





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