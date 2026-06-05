Jakub Mensik: Der Kämpfer aus Gladbach im Wimbledon-Halbfinale

Der tschechische Tennisprofi Jakub Mensik hat sensationell das Halbfinale von Wimbledon erreicht. Trotz gesundheitlicher Probleme und eines schweren Gegners in Alexander Zverev hofft sein Verein Gladbacher HTC auf einen Sieg. Seine persönliche Geschichte mit seinem autistischen Bruder macht ihn zu einem besonderen Kämpfer.

Jakub Mensik , der tschechische Tennisprofi, hat sich mit seinem Halbfinale inzug in Wimbledon in die Herzen der Tennisfans gespielt. Der 19-Jährige, der auf Platz 27 der Weltrangliste steht, hat in den letzten Monaten für Furore gesorgt.

Besonders sein sensationeller Sieg in Miami 2025, als er im Finale Novak Djokovic in zwei Tiebreaks bezwang, zeigte sein Potenzial. Nun steht er zum ersten Mal im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Henrik Schmidt, Teamchef des Bundesligisten Gladbacher HTC, hofft sogar auf einen Mensik-Sieg. Der Hintergrund: Mensik ist seit 2023 im Verein, spielte damals nur eine Partie und ist für den kommenden Bundesliga-Sommer nicht mehr gemeldet, weil er zu gut ist.

Seine Stärken, insbesondere sein Aufschlag, der nahe an das Niveau von Alexander Zverev heranreicht, machen ihn zu einem gefährlichen Gegner. Doch der Erfolg hat seinen Preis. In der zweiten Runde von Wimbledon kippte Mensik nach dem Matchball um und konnte nicht mehr aufstehen. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis jemand den Ernst der Lage erkannte.

Ich war froh, noch am Leben zu sein, sagte er später. Auch nach dem Viertelfinale gegen den Brasilianer Joao Fonseca streikte sein Körper, und er musste die Pressekonferenz wegen eines Krampfes unterbrechen. Trotz dieser gesundheitlichen Rückschläge zeigt Mensik eine beeindruckende mentale Stärke. Er selbst sagt: Natürlich kann ich gewinnen.

Und er ist fest entschlossen, am Freitag ins Finale einzuziehen. Doch der Weg dorthin ist steinig. Sein Halbfinalgegner ist Alexander Zverev, der in diesem Turnier bisher weniger Zeit auf dem Platz verbracht hat und favorisiert ist. Während Zverev eher Hitze bevorzugt, kämpft Mensik mit kühleren Bedingungen.

Doch mit Herausforderungen kennt sich Mensik aus. Sein Bruder Lukas ist Autist, und der Tennisprofi engagiert sich stark für ihn und seine Mitschüler. Ich habe unglaubliches Glück, vor allem, dass ich gesund bin. Ich weiß, dass nicht jeder so viel Glück hat.

Daran werde ich jeden Tag erinnert, erklärt Mensik. Er besucht seinen Bruder in der Schule, ist für ihn und seine Klassenkameraden da. Diese unglaublichen jungen Menschen sind wahre Kämpfer. Wie sie den Widrigkeiten des Alltags mit bemerkenswertem Einsatz, Ausdauer und einer positiven Einstellung begegnen, beeindruckt ihn zutiefst.

Sie arbeiten hart an sich selbst, unterstützt von ihren großartigen Lehrern und Assistenten - ganz ähnlich, wie ich mit meinem eigenen Team arbeite. Am Freitag will Mensik selbst zum Kämpfer werden und ins Finale am Sonntag einziehen. In Gladbach, wo sein Verein beheimatet ist, würde dann gejubelt werden. Das Turnier in Wimbledon hat bereits gezeigt, dass Mensik zu den Überraschungen des Jahres gehört.

Seine Entwicklung ist rasant, und sein Aufschlag gilt als einer der besten im Feld. Die Frage ist, ob er die körperlichen Strapazen der langen Matches verkraftet. Gegen Zverev wird er alles geben müssen, denn der Deutsche hat mit seiner Erfahrung einen Vorteil. Doch Mensik hat schon oft bewiesen, dass er gegen die Besten bestehen kann.

Der Halbfinaltag in Wimbledon verspricht Spannung. Tennisfans auf der ganzen Welt werden gespannt verfolgen, ob der junge Tscheche den nächsten Schritt machen kann. Eines ist sicher: Mit seinem unermüdlichen Einsatz und seiner besonderen Geschichte hat Mensik bereits viele Herzen gewonnen. Und sollte er tatsächlich gewinnen, wäre dies nicht nur ein Triumph für ihn persönlich, sondern auch für seinen Bruder Lukas und all diejenigen, die ihn unterstützen





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