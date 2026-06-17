Jalen Brunson: Einige Geheimnisse seiner Erfolgs-Ernährung

Der NBA-Star Jalen Brunson teilt seine Geheimnisse für eine erfolgreiche Ernährung. Er startet den Tag mit Eiweiß und Ballaststoffen und verzichtet auf rotes Fleisch.

Jalen Brunson , der NBA -Star, weiß: Training allein reicht nicht für den ganz großen Erfolg. Er verschafft sich daher einen weiteren Vorteil mit seiner smarten Ernährung .

Brunson hat die New York Knicks zum ersten NBA-Titel seit 1973 geführt. Sein Motto: Etwas finden, mit dem man sich abseits des Trainings einen zusätzlichen Vorteil verschaffen kann. Und das fängt beim Frühstück an. In einem Interview mit GQ erzählte Brunson, dass sich seine Ernährung in den vergangenen Jahren stark verändert hat.

Während seiner College-Zeit an der Villanova University habe er gelernt, wie wichtig die richtige Ernährung für sportliche Leistung sei. Brunson startet mit Eiweiß und Ballaststoffen in den Tag. Zu seiner festen Morgenroutine gehört unter anderem ein zuckerfreies, ballaststoffreiches Müsli. So bekommt sein Körper früh die Nährstoffe für Training, Regeneration und Alltag.

Bereits seit seinem ersten College-Jahr verzichtet er auf rotes Fleisch. Es war eine Entscheidung, die ihm offenbar nicht so leicht fiel. Heute beschreibt der 29-Jährige seine Ernährung als überwiegend pflanzlich. Die Umstellung merkt er besonders am Morgen.

Brunson sagte, dass er seitdem mit mehr Energie in den Tag startet. Statt sich müde und antriebslos zu fühlen, komme er deutlich leichter aus dem Bett. Mit seinem Frühstück setzt Brunson auf zwei Nährstoffe, die auch viele Ernährungsexperten für sinnvoll halten: Eiweiß und Ballaststoffe. Eiweiß hilft dabei, Muskelmasse zu erhalten und aufzubauen.

Ballaststoffe können länger sättigen und sind wichtig für die Verdauung. Deshalb greift Brunson bewusst zu einem Müsli ohne zugesetzten Zucker, das gleichzeitig viele Ballaststoffe liefert. Sympathisch: Trotz aller Disziplin macht Brunson kein striktes Alles-oder-nichts daraus. Er betont, dass gelegentliche Ausnahmen völlig in Ordnung seien. Wichtig sei, meistens gut zu essen





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