Jalen Hurts besucht Philadelphia Eagles nach Lungendiagnose

Philadelphia Eagles Quarterback Jalen Hurts besucht erstmals wieder die Teamanlage nach seiner Blutgerinnsel-Diagnose. Coach Sirianni bestätigt Kontakt, doch die Mannschaft liegt auf dem letzten Platz.

Jalen Hurts hat am Mittwoch erstmals seit seiner Aufnahme auf die Injured-Reserve-Liste die Sportanlage der Philadelphia Eagles betreten. Der 28-Jährige Quarterback, bei dem zuvor Blutgerinnsel in der Lunge diagnostiziert wurden, nahm an Teammeetings sowie weiteren internen Besprechungen teil, ohne jedoch direkt zur Mannschaft zu sprechen.

Hurts kehrt zurück in das Trainingsumfeld

Der Besuch bedeutete für einige seiner Mitspieler die erste Gelegenheit, Hurts seit seiner schwerwiegenden Diagnose wiederzusehen. Es handelt sich dabei um eine bedeutende Rückkehr in das Teamumfeld, nachdem der Star-Quarterback mehrere Wochen pausieren musste. Hurts nahm an strategischen Meetings teil, blieb aber weiterhin ruhig und hielt keine öffentlichen Reden vor der Truppe.

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Coach Sirianni bestätigt regelmäßigen Kontakt

Head Coach Nick Sirianni wollte sich am Mittwoch nicht konkret dazu äußern, ob sein Quarterback tatsächlich physisch vor Ort in der Anlage war. Er bestätigte jedoch den regelmäßigen Kontakt zu Hurts und erklärte: Ich habe mit ihm gesprochen und stehe ständig mit ihm in Verbindung. Sirianni betonte, dass Hurts sich aktuell ausruht und erholt, was den aktuellen Gesundheitsstatus widerspiegelt.

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Team leidet unter dem Ausfall des Start-Quarterbacks

Sportlich tun sich die Philadelphia Eagles seit dem Ausfall von Hurts ernsthaft schwer. Ersatzmann Tanner McKee verlor alle drei Partien, in denen er zum Einsatz kam. Diese schlechte Serie hat dazu geführt, dass die Mannschaft in dieser Woche durch Joe Milton als neuer Starter ersetzt wurde. Die Entscheidung zeigt den Druck, unter dem das Team steht.

NFC East Tabelle: Eagles auf dem letzten Platz

Philly befindet sich aktuell mit einer Bilanz von 2-6 auf dem letzten Platz der NFC East Division. Der Titel Coach Nick Sirianni betonte weiterhin seine Unterstützung für Hurts und sagte: Ich vermisse ihn wahnsinnig. Wir beten weiterhin für ihn und hoffen auf eine schnelle Genesung. Der Fokus des Teams liegt nun darauf, mit dem neuen Starter Joe Milton die Verlustserie zu stoppen.