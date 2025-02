Jalen Hurts: Ein Super-Bowl-Champion, der nicht Mahomes ist

Jalen Hurts hat mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl gewonnen. Während er zu den besten Quarterbacks der Liga gehört, ist er nicht auf dem Niveau von Patrick Mahomes. Doch Hurts' Stärke liegt in seiner Mentalität und seinem Erfolg in wichtigen Momenten. Ein Vergleich mit Eli Manning zeigt, dass auch ohne das absolute Top-Talent ein Super-Bowl-Sieg möglich ist.

Jalen Hurts ist Super-Bowl-Champion. Auf einem Niveau mit Patrick Mahomes ist er jedoch nicht und wird er wohl auch nie sein. Das ist aber auch gar nichts Schlechtes. Ein Kommentar.Im College-Finale 2018 wurde er noch auf die Bank gesetzt, später als zu klein eingeschätzt und werfen kann er eigentlich auch nicht. So zumindest lange Jahre der Tenor. Mit dem Gewinn der Vince Lombardi Trophy ist Hurts endgültig in die Geschichte eingegangen.

jetzt auch automatisch einer der besten Quarterbacks der Liga und auf einem Level mit den absoluten Top-Performern der NFL? Nein. Aber das ist gar nicht schlimm und steht einer erfolgreichen Karriere auch keinesfalls im Weg.Bevor irgendetwas falsch verstanden wird: Jalen Hurts ist kein schlechter Quarterback. Auch kein guter Quarterback. Er gehört sogar zu den besten der Liga. Allerdings ist er, da sind sich die meisten Experten und Fans einig, eine Kategorie unter Spielern wie Lamar Jackson, Josh Allen oder Joe Burrow.Warum die Eagles dennoch den Super Bowl mit ihm gewannen: Hurts ist in den großen Spielen, in den entscheidenden Momenten, zur Stelle. Bereits bei der Niederlage gegen die Chiefs vor zwei Jahren im Super Bowl spielte er ein nahezu fehlerfreies Spiel. Während die talentierten Spielmacher Mahomes, Allen und Jackson öfter mal das Nervenflattern kriegen, ist Hurts' Mentalität seine größte Stärke. Nur als Kontrast: Patrick Mahomes spielte seine beiden schwächsten Spieler seiner Karriere in zwei Super Bowls.. Der hatte nie den besten Arm, die höchste Endgeschwindigkeit oder die größte Athletik - er war sogar teilweise weit entfernt davon. Wenn sein Team ihn allerdings am meisten brauchte, wenn alle Chips auf dem Tisch lagen, dann war er am besten. So ist es offenbar auch beim 26-Jährigen QB der Eagles.Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.Da sich aber - aktuell und auf absehbare Zeit zumindest - niemand mit Brady vergleichen kann, ist der bessere Vergleich eher Eli Manning. Der Spielmacher der New York Giants war nie jemand, der als absoluter Top-Quarterback angesehen wurde. Zuletzt wurde ihm in seinem ersten Jahr der Eintritt in die Hall of Fame verwehrt. Man könnte sogar gehässig behaupten, dass er nicht einmal der beste Quarterback in seiner Familie ist.Die Philadelphia Eagles haben den Super Bowl 2025 gewonnen. Gelingt den Eagles der Repeat? Wie die Chancen dafür stehen, zeigtmit den Super-Bowl-Sieg-Quoten für die kommende Saison. Die Quote steht für den Gewinn, den man erzielt, wenn 100 Dollar gesetzt würden. (Quelle: FanDuel Sportsbook)Und dennoch: Eli darf zwei Super-Bowl-Ringe sein Eigen nennen. Weil auch er in den entscheidenden Momenten auf größter Bühne da war und, analog zu Hurts, sowohl 2008 als auch 2012 gegen den eigentlich überlegenen Quarterback auf der Gegenseite gewann.Zu guter Letzt: Hurts profitiert von einem Kader, der seines Gleichen in der NFL sucht. Beinahe auf der Position haben die Eagles mit die besten Spieler der Liga. Seien es Saquon Barkley als Ballträger, das Receiver-Duo A.J. Brown und DeVonta Smith, die Offensive Line, die Defensive Line, man kann beinahe jede Positionsgruppe herausnehmen. Freilich, dass das keine Garantie für einen Sieg im Super Bowl ist, zeigten die San Francisco 49ers im vorigen Endspiel. Die scheiterten noch an den Chiefs. Unter anderem auch, weil Brock Purdy seinerzeit zu wenig Punkte aufs Scoreboard packte. Schlagbar waren die Chiefs auch damals. Diese Fähigkeit separiert Hurts wiederum von zweifelsfrei ebenfalls zuverlässigen Spielern wie Purdy auf seiner Position





